Milan-Genoa, nessun dietrofront di Fonseca sul titolarissimo: le probabili formazioni

Nessun passo indietro di Paulo Fonseca per quanto riguarda il titolarissimo. Il tecnico portoghese sembra aver scelto chi scenderà in campo dal primo minuto per la sfida tra Milan e Genoa.

Il Milan è pronto a tornare in campo per la sedicesima giornata di Serie A. Domani sera i Rossoneri sfideranno il Genoa di Patrick Vieira in una gara che non può essere sbagliata. Sarà una serata tutt’altro che banale per il Diavolo che oltre alla gara contro i Rossoblù, avrà modo di festeggiare il suo 125° anniversario con una cerimonia che promette spettacolo e tanti volti noti.

L’obiettivo della squadra è ovviamente quello di rendere quanto più serena la giornata del popolo rossonero. Gli ultimi giorni, infatti, non sono stati di certo tranquilli in casa Milan dopo le spiazzanti dichiarazioni di Paulo Fonseca al termine della sfida di mercoledì con la Stella Rossa. Una vittoria, dunque, in questo giorno di festa sarebbe importante per ridare un po’ di tranquillità all’ambiente.

Al tempo stesso, però, il tecnico portoghese vuole ribadire la sua posizione. Per questo motivo non mancheranno le assenze eccellenti (per scelta tecnica), con Fonseca che spero di poter mandare un segnale a tutta la squadra.

Pugno duro di Fonseca: panchina contro il Genoa per Theo Hernandez

Dopo le dure parole di Fonseca, tutti gli occhi dei tifosi rossoneri sono ovviamente finiti su Theo Hernandez. Il terzino francese, infatti, è solo la brutta copia del top player mondiale visto negli scorsi anni. Il rossonero è chiamato ad una reazione ed è per questo che, come già accaduto nelle scorse settimane con Leao, Fonseca ha deciso di optare per una panchina punitiva. Secondo Sky Sport, infatti, sulla corsia di sinistra agirà Filippo Terracciano. Di seguito le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Terracciano; Fofana, Musah; Chukwueze, Reijnders; Leao; Abraham.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vazquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti.

Queste, dunque, le probabili scelte di Fonseca che dovrà fare anche a meno degli infortuni Morata, Pulisic e Loftus-Cheek. Al posto dell’attaccante spagnolo ci sarà Tammy Abraham, mentre per sostituire lo statunitense sulla destra ci sarà Samuel Chukwueze. Ritorno, invece, sulla trequarti per Tijjani Reijnders che con Loftus-Cheek out agirà più avanzato. A centrocampo invece ci saranno Youssouf Fofana e Yonus Musah. In difesa ritorno a destra per Emerson Royal, mentre al centro della difesa confermati Matteo Gabbia e Malick Thiaw.