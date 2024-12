Milan-Genoa, quanti volti nuovi: Fonseca convoca ben cinque giovani

Continuano le scelte a sorpresa di Paulo Fonseca da quando siede sulla panchina del Milan. Contro il Genoa in panchina ci saranno molti giovani rossoneri.

Cresce l’attesa per la sfida di questa sera tra Milan e Genoa. Dopo le turbolente ore che hanno portato alla gara, legate alle pesanti dichiarazioni di Paulo Fonseca, il popolo rossonero desidera una vittoria per riportare un po’ di calma e serenità nell’ambiente. Come ulteriore motivazione per la squadra ci sarà poi anche la festa per i 125 anni del club prima del calcio d’inizio.

Il Diavolo non ha nessuna intenzione di rovinare il clima gioioso con i tre punti che non dovranno assolutamente sfuggire. Nelle scorse ore non sono mancati i colpi di scena, come ad esempio la decisione di mandare in panchina Theo Hernandez dopo le ultime prestazioni non all’altezza.

Oltre alla mancata titolarità del terzino francese, ci saranno però altre sorprese. Nella lista dei convocati per la sfida di questa sera dovrebbero, infatti, figurare molti “giovani” oltre a quelli che i tifosi rossoneri hanno ormai imparato a conoscere.

Fonseca stupisce ancora: contro il Genoa presenti Camarda, Jimenez, Liberali, Vos e Bartesaghi

Salvo sorprese dell’ultim’ora, nell’undici titolare dovrebbero comparire clamorosamente Alex Jimenez sulla corsia di sinistra e Mattia Liberali sulla trequarti. Oltre al classe 2005 e al classe 2007, in panchina ci sarò poi il solito Francesco Camarda, ma non solo. Vedendo, infatti, le distinte di Milan Futuro e Milan Primavera è possibile immaginare che questa sera a San Siro saranno presenti anche i classe 2005 Silvano Vos e Davide Bartesaghi.

L’olandese, acquistato questa estate dal Milan per circa 5 milioni di euro dall’Ajax, è ormai una delle colonne del Milan Futuro con il quale ha collezionato già 11 presenze. Stesso discorso per Bartesaghi che a differenza di Vos ha già avuto modo di debuttare in prima squadra nella scorsa stagione. Quest’anno per lui altre due presenze con Fonseca in panchina: una in campionato contro il Lecce (espulso dopo appena cinque minuti in modo molto severo) e contro il Sassuolo in Coppa Italia.

Bella opportunità, dunque, per tutti questi talentini che avranno modo di fare ulteriore esperienza in una giornata tutt’altro che banale per la storia del Milan. Vederli tutti in campo sarà pressocché impossibile, ma in ogni caso i tifosi avranno modo di vedere in panchina alcuni volti che si spera possano poi entrare in pianta stabile in prima squadra nei prossimi anni.