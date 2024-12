Mister Paulo Fonseca è in apprensione costante dopo l’infortunio di Alvaro Morata: i tempi di recupero dell’attaccante preoccupano.

Dopo la batosta subita in campionato contro l’Atalanta, il Milan ieri sera ha ritrovato la gioia della vittoria battendo in Champions League i serbi della Stella Rossa. Un successo che lasciato indubbiamente degli strascichi, non solo sul piano della prestazione, risultata alquanto negativa. In occasione della sfida europea, la squadra di Fonseca ha visto Alvaro Morata e Loftus-Cheek alzare bandiera bianca. I due hanno lasciato il terreno di gioco alla mezz’ora a causa di problemi muscolari.

Per capire in maniera chiara l’entità dei rispettivi infortuni, entrambi i rossoneri stamani sono stati sottoposti ad esami strumentali. Morata ha riportato un trauma elongativo in regione adduttoria. Fortunatamente per lo spagnolo e per il Milan, sono state escluse lesioni. Diversamente da Loftus-Cheek, che si è procurato una lesione del bicipite femorale destro. Proprio in queste ore sono arrivati degli importati aggiornamenti in merito ai tempi di recupero dei due rossoneri. Notizie tutt’altro che incoraggianti per il Milan di Paulo Fonseca.

Che tegola per Fonseca: Morata e Loftus-Cheek preoccupano il Milan

Sono arrivate le prima informazioni sui tempi di recupero di Alvaro Morata e Loftus-Cheek, a darle è stato il noto giornalista di Sky Sport, Peppe Di Stefano. L’attaccante numero 7 del Milan salterà sicuramente il match di domenica contro il Genoa, ma potrebbe tornare a disposizione di Fonseca in vista della sfida con il Verona del 20 dicembre o per la gara con la Roma del 29 dicembre.

Il tecnico, però, potrebbe anche decidere di preservarlo per la Supercoppa, in cui Morata risponderà presente, salvo clamorosi colpi di scena. Resta da capire come si evolverà il percorso riabilitativo dell’attaccante spagnolo. Preoccupa decisamente di più, invece, l’infortunio di Loftus-Cheek, considerata la portata dell’infortunio. Il giocatore ex Chelsea a stretto giro effettuerà nuovi esami tra 7-10 giorni, ossia, poco prima della sfida contro la Roma. Diversamente da Morata, i tempi di recupero del centrocampista inglese sono ancora da valutare.