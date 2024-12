Milan, Ibra furioso: incontro con 2 calciatori, esclusi?

Il Milan è pronto a cambiare ancora una volta, dopo l’arrivo di Conceicao: Ibra è furioso con la squadra, duro annuncio a Milanello

Prima la Roma, poi la Supercoppa italiana. In mezzo la rivoluzione. Il Milan cambia pelle e ha intenzione di non guardarsi più alle spalle, nonostante un inizio di stagione parecchio difficile, fatto di alti e bassi e con gli obiettivi sempre più lontani sullo sfondo. Si è parlato a lungo del possibile esonero di Paulo Fonseca negli ultimi mesi, ma l’allenatore è riuscito a salvare la panchina fino a poche ore fa.

L’aria era pesante a Milanello già prima del match contro la Roma. Dopo la partita, è arrivato l’addio del tecnico e c’era già sul tavolo un accordo con Sergio Conceicao. Ci si aspetta tanto dall’ex Porto, anche che dia subito il suo contributo nel guidare la squadra in Supercoppa, ma la dirigenza è convinta che il problema che non fosse solo in panchina.

Tutti i problemi del Milan: i big, la fase difensiva e i risultati

La classifica di Serie A parla chiaro e vede il Milan con solo 27 punti e all’ottavo posto, sicuramente risultati al di sotto delle aspettative. Nonostante degli acuti di alto livello, come quelli contro l’Inter o il Real Madrid, i rossoneri non hanno mai dato la sensazione di poter decollare sotto il profilo del gioco offerto e della continuità.

Fonseca ha sicuramente una buona parte di responsabilità, soprattutto nei rapporti con alcuni calciatori e per idee che non hanno proprio funzionato, ma ora non ci sono più alibi per un gruppo che deve dare subito delle risposte.

Zlatan Ibrahimovic è stato identificato come uomo forte, il filo umano che collega la presidenza alla dirigenza e poi alla squadra. E nelle ultime ore, anche dopo il cambio in panchina, è tornato a farsi sentire.

Il discorso di Ibra alla squadra: niente più alibi

Ieri pomeriggio Conceicao è arrivato a Milanello per dirigere il suo primo allenamento e ha parlato anche per la prima volta al gruppo. Erano presenti anche l’ad Giorgio Furlani, il dt Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic. ‘Gazzetta’ ha ricostruito quanto accaduto e ha sottolineato il senso del discorso dello svedese.

Dalle sue parole al gruppo, si è evinto che l’esonero di Fonseca è una sconfitta per tutti, non solo un fallimento dell’allenatore. Ibra ha chiesto un immediato cambio di atteggiamento e ha sottolineato che nessuno ha più alibi. Sembrano parole indirizzate più che altro a Leao e Theo Hernandez, che ora saranno ancora più responsabilizzati.