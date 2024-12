Milan, il bomber viene da Liverpool: c’è già l’offerta

Milan a caccia di un attaccante, svolta clamorosa in vista: proposta pronta per il giocatore dei ‘Reds’

Si avvia alla conclusione un 2024 che è stato pieno di cambiamenti per il Milan, non tutti però hanno portato grandi soddisfazioni in questo momento. Anzi, la transizione verso il nuovo ciclo si sta rivelando, per i rossoneri, particolarmente accidentata, con risultati altalenanti e che non possono essere ritenuti sufficienti. Ecco perché l’anno che sta per iniziare potrebbe portare una ennesima rivoluzione nel Diavolo.

Ci si attendeva, dopo l’estate, che il talento a disposizione nella rosa potesse sbocciare, ma fino a questo momento non è stato così, tutt’altro. Il potenziale non è emerso del tutto e le riflessioni sono in corso, in seno alla dirigenza, per capire che cosa non è andato per il verso giusto. Di sicuro, la sessione di mercato estiva ha lasciato in eredità delle lacune da colmare, nell’immediato o in prospettiva. E le prospettive si stanno allargando verso dei veri e propri stravolgimenti, anche nel reparto d’attacco.

Non è un caso che nelle ultime ore si sia parlato molto dell’interessamento del Milan per Kolo Muani. L’attaccante francese è finito ai margini al Psg e cerca un’altra destinazione. Operazione non semplice, per i rossoneri, dato che i francesi, attualmente, non sembrano voler aprire a una cessione a condizioni di favore. Tuttavia, il Diavolo potrebbe rilanciare, a sorpresa, con l’offensiva verso un attaccante del Liverpool.

Milan, assalto all’improvviso a Darwin Nunez: i dettagli dell’operazione

Hanno del clamoroso le indiscrezioni che giungono dal Sudamerica, visto che il Milan vorrebbe presentare una offerta per Darwin Nunez. La proposta ai ‘Reds’ sarebbe già pronta.

Si parla di un prestito oneroso da 5 milioni di euro, con riscatto successivo fissato per altri 45 milioni. Operazione che naturalmente, in assenza di slot per giocatori extra comunitari, sarebbe volta all’estate, fidando nel fatto che finora l’uruguaiano, nonostante il Liverpool sembri una macchina perfetta, non ha incantato. 4 gol e 3 assist in 23 presenze totali, non tutte da titolare.

Milan, Ibrahimovic ribalta il reparto d’attacco: la situazione

Affare che appare piuttosto difficile, ma il Milan a quanto pare vuole provarci davvero. Zlatan Ibrahimovic ha capito che l’attacco va rivoluzionato per il futuro.

Lo svedese è uno che di gol se ne intende e ha tracciato la strada. Morata e Abraham non possono assicurare il numero di gol che servirebbe e per questo la loro avventura milanista potrebbe durare solo per una stagione. Sviluppi tutti da seguire per il futuro del Diavolo, che necessita di veri bomber.