Milan, il prossimo derby sarà storico: non è mai successo prima

Nella Milano rossonera ci si prepara a fare la storia, non era mai accaduto fino ad ora.

In casa Milan l’ultima sconfitta contro l’Atalanta ha riportato gli uomini di Fonseca lontano dalla vetta. Ora i punti totali sono 22 in 14 partite, che valgono la settima posizione in A. All’orizzonte però c’è un’altra partita di Champions League e la squadra non può soffermarsi sui recenti risultati. Mercoledì i Rossoneri ospiteranno a San Siro la Stella Rossa in un match che potrebbe risultare cruciale per il Diavolo in ottica qualificazione. In Via Aldo Rossi però le attenzioni sono rivolte anche alla squadra femminile, impegnata oggi in campionato.

Le ragazze rossonere si trovano a metà classifica in campionato, con un totale di 14 punti e ben 15 lunghezze di svantaggio rispetto alla Juve prima. La squadra guidata da Suzanne Bakker (unica allenatrice donna nella Serie A femminile) non trova i tre punti da un mese e oggi potrebbe essere la giornata ideale per tornare alla vittoria. Il Milan Women infatti scenderà in campo contro l’Inter Women nella dodicesima giornata di Serie A, con le Nerazzurre leggermente favorite e una partita pronta a entrare nella storia.

Milan Femminile, derby storico: si gioca a San Siro

Come scritto nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il prossimo derby di Milano si appresta a entrare nella storia. Come ricordato dalla Rosea infatti, la partita tra Milan e Inter valida per la dodicesima giornata di Serie A femminile, si giocherà a San Siro. Il calcio di inizio è programmato per le ore 14:30 di oggi e ci si aspetta una buona affluenza. La prevendita dei tagliandi è iniziata solo 48 ore fa online, con un costo di 5 euro per biglietto. Sarà poi possibile acquistare gli ingressi anche alla biglietteria Ovest del Meazza, insomma, un invito a non mancare.

La partita tra la squadra di Bakker e le ragazze di Piovani sarà il terzo match nella storia del calcio femminile disputato a San Siro. Il primo risale al settembre 1974 in occasione della sfida tra Italia e Scozia, mentre il secondo è avvenuto nel 2020, quando il Milan ha sfidato la Juventus. In tribuna saranno inoltre presenti figure illustri, come Ibrahimovic, Furlani e Marotta.

La scelta della Scala del Calcio per ospitare questa partita è significativa e rispecchia la volontà della FIGC di spostare l’attenzione anche sul calcio femminile. Alla base di questa scelta anche l’indisponibilità del Vismara (casa delle Women rossonere) e l’intuizione della responsabile della formazione femminile rossonera Elisabet Spina. Oggi dunque a San Siro si scriverà la storia, con il primo derby femminile giocato in questo maestoso impianto.