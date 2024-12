Milan: infortunio Bennacer, svelata la nuova data del rientro

In casa rossonera tiene banco l’infortunio di Bennacer. Il centrocampista è ritornato nuovamente ad allenarsi, ma ora c’è anche la data del rientro

L’infortunio di Bennacer ha portato il Milan a cambiare modo di giocare, ma ora il centrocampista sta per tornare e questa rappresenta sicuramente una carta in più per Fonseca. Si tratta di una sorta di nuovo acquisto per i rossoneri visto che praticamente il tecnico portoghese non ha praticamente mai potuto contare su di lui e l’assenza si è sentita.

Ma quando Bennacer potrà nuovamente ritornare in campo e aiutare il Milan? La nuova data è stata anticipata da Sky Sport 24. Si tratta di una notizia in parte positiva per i rossoneri. La strada per il recupero è ancora lunga e non sappiamo quando Fonseca potrà contare sul calciatore che tutti noi abbiamo conosciuto. Di certo lo si può considerare come un nuovo acquisto se guardiamo alle tempistiche che sono destinate ad esserci.

Milan: tegola Bennacer, quando rientra

L’importanza di Bennacer in questo Milan la conosciamo. Il centrocampista con il passare delle partite è stato sempre più fondamentale tanto che dopo il suo infortunio Fonseca ha dovuto cambiare modo di giocare per non andare in sofferenza. Naturalmente ora con il suo rientro dovranno essere fatte tutte le riflessioni del caso e capire se il calciatore potrà dare una mano alla squadra rossonera oppure la sua esperienza potrà essere considerata conclusa.

Naturalmente in questo momento siamo nel campo delle ipotesi. Al momento il Milan spera di poterlo nuovamente vedere in campo e la data cerchiata in rosso è quella del 29 dicembre contro la Roma. Lì Bennacer dovrebbe tornare tra i convocati e magari anche fare qualche minuto. Una sorta di nuovo acquisto per Fonseca, che poi dovrà decidere se puntare su di lui e affidargli le chiavi di centrocampo oppure lasciarlo andare visto anche le novità adottate in questo periodo.

In attesa di capire meglio il futuro del centrocampista, il recupero di Bennacer rappresenta sicuramente una buona notizia per il Milan e per lo stesso Fonseca. Un’arma in più per i rossoneri e la volontà di utilizzarla per cambiare un po’ il passo e aiutare i compagni ad avvicinare il quarto posto. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se la data del 29 dicembre potrà essere quella giusta.