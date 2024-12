Milan, Jimenez lancia un segnale a Fonseca: l’obiettivo dell’esterno

Il terzino rossonero classe 2005 sta scalando gerarchie e ora ha un obiettivo chiaro in mente: Fonseca è avvisato.

Nelle ultime due sfide di campionato, contro Genoa ed Hellas Verona, il tecnico rossonero Paulo Fonseca ha schierato titolare sulla fascia di sinistra il giovane terzino classe 2005 Alex Jimenez, al posto di Theo Hernandez: il giovane spagnolo è stato acquistato dal Milan nell’estate del 2023 ed è stato aggregato alla primavera. In questa stagione è stato convocato più volte da Fonseca, che negli ultimi due match ha preferito lui al terzino francese, alle prese con un periodo non brillante della sua carriera. In queste due uscite, Jimenez si è mostrato comunque volenteroso di far bene, propositivo con i propri compagni e con il compagno di fascia, Leao.

Milan, Fonseca è avvisato: Jimenez ha un piano

Le due titolarità consecutive con la prima squadra hanno dato al giovane terzino spagnolo grande fiducia, fiducia che è stata ricambiata dal tecnico portoghese, che nel post partita di Hellas Verona-Milan si è lasciato andare ad una forte dichiarazione:

Jimenez è titolare in questo momento, ha giocato le ultime due partite. Alex ha lavorato tanto, è stato decisivo e deve continuare. Io voglio questa energia, questa voglia di correre, noi abbiamo bisogno di questo.

Jimenez ovviamente non vuole smettere di stupire il proprio tecnico e la dirigenza rossonera, tanto che lato suo ha un obiettivo ben preciso in mente: come riportato da Emanuele Gamba, giornalista di Repubblica, il terzino classe 2005 vuole scalare gerarchie ed entrare più spesso nella formazione titolare del Milan, provando a rubare il posto ad Emerson Royal sulla fascia destra, suo ruolo naturale. Il terzino brasiliano infatti non sta soddisfano le aspettative del club e dei tifosi, per questo Jimenez potrebbe presto prendere il suo posto, con Theo che rientra sulla fascia sinistra. Fonseca è avvisato: Jimenez vuole continuare a giocare con i grandi, e se lo fa come fatto fino ad ora può diventare un gioiellino per il club rossonero.