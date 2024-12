Milan, la firma è vicinissima: che notizia per i tifosi!

Il Milan si appresta a chiudere una grande operazione: i tifosi rossoneri possono essere contenti.

È un momento alquanto delicato questo in casa Milan. La squadra guidata da Paulo Fonseca fatica a trovare la giusta continuità, sia sul piano dei risultati che in termini di prestazione. Il tutto si riflette sulla classifica di Serie A, dove i rossoneri si ritrovano addirittura fuori dalla zona Europa. Il Diavolo è stazionato all’ottavo posto, a -8 dall’ultimo slot per la qualificazione in Champions e a ben -14 dal vertice della classifica. In questa prima parte di stagione, il Milan ha avuto più bassi che alti, evidenziando molte lacune dal punto di vista tattico ma anche attitudinale.

Una delle poche note liete di questi mesi tribolanti per i tifosi rossoneri, è Tijjani Reijnders. Il Milan si è aggrappato a lui in questa prima parte di stagione per non perdere completamente la bussola. Proprio il centrocampista olandese ha deciso l’ultima sfida dei rossoneri, permettendo alla squadra di Fonseca di tornare alla vittoria dopo il triste pareggio per 0-0 ottenuto in casa a margine della festa dei 125 anni del club. Il calciatore ex AZ Alkmaar sta impressionando tutti in questa fase della stagione, tanto da spingere il Milan ad avviare le pratiche per il rinnovo.

Il Milan blinda Reijnders: il rinnovo è imminente!

Tijjani Reijnders è una delle pochissime certezze di Fonseca in questo momento della stagione. Il centrocampista olandese sta dando prova del suo potenziale con prestazioni da top player, abbinate a gol e assist di una certa valenza. Per ora, ha siglato 8 gol (4 in Serie A, 3 in Champions League, 1 in Coppa Italia), il doppio rispetto ai numeri dell’annata precedente. Inoltre, con la rete realizzata all’Hellas Verona, Reijnders ha eguagliato il proprio record di gol stagionali registrato nei maggiori 10 campionati europei.

Il centrocampista olandese classe 1998 è a quota 4 gol in 15 presenze in Serie A, stesso numero di reti realizzato nel 2021/2022 all’Az Alkmaar, ma in 33 gare. Tijjani Reijnders è attualmente uno dei centrocampisti più in forma d’Europa. Il calciatore è in fiducia e lo si vede dalle ambiziose giocate sul rettangolo verde, spunti a tratti da fuoriclasse che hanno attirato gli occhi di club blasonati come Real Madrid, Manchester City, Tottenham e Chelsea.

Per evitare l’assalto dei top club, il Milan ha voluto fortemente trovare un accordo per il rinnovo. Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, mancherebbe solo l’annuncio ufficiale. Le parti avrebbero già limato ogni minimo particolare del nuovo contratto. Il calciatore olandese dovrebbe legarsi al Milan fino al 2029, vedendo il proprio ingaggio raggiungere quota 3,5 milioni di euro più bonus. Insomma, pare essere tutto fatto tra il Milan e Reijnders.

Un matrimonio che ha voluto fortemente anche il centrocampista olandese. D’altronde, come affermato dallo stesso Tijjani, Milano adesso è sinonimo di casa per l’olandese. L’ex Az Alkmaar lo ha rivelato nel corso della sua ultima intervista concessa a Milan TV: “Adesso la considero veramente casa. Da un anno, quando siamo in Olanda e dico a mia moglie Marina di tornare a casa, intendo qui a Milano. Mi trovo molto bene. Amici e famiglia possono venire a trovarci senza metterci tanto perché il volo dura un’ora e mezza. Si sta bene in Italia, soprattutto per il cibo. Se vado in centro è ovvio che ci sono i tifosi che chiedono foto, ma non è proprio una cosa fuori di testa”.