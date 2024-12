Milan, la rivelazione di Fonseca: “È stato fuori tutta la settimana”

Dopo Milan-Empoli è già tempo di tornare in campo. I rossoneri tornano a San Siro per affrontare il Sassuolo in Coppa Italia.

Fonseca presenta la partita contro il Sassuolo, fissando gli obiettivi del Milan e rivelando il problema che ha avuto un giocatore rossonero in settimana.

Mister Paulo Fonseca ha parlato nel pre partita di Milan-Sassuolo di Coppa Italia. Queste le sue parole in diretta su Italia 1.

Le parole di Fonseca

“È una competizione che mi piace molto, abbiamo possibilità di andare avanti. Permette alle migliori squadre di andare in semifinale. Pensiamo ad oggi senza fare piani ma siamo il Milan, siamo ambiziosi, vogliamo la finale”.

“Rafa sta usando altri spazi, sta in un buon momento, è importante avere un attaccante forte oggi. Ho fiducia in tutti, Okafor è stato malato questa settimana”.

“Abraham ha fatto una bellissima partita a Bratislava. È in crescita. È importante avere questa leadership, abbiamo giocatori che possono fare bene”.