Milan, la tifoseria insorge: il messaggio è chiaro e potrebbe accadere anche nelle prossime partite

Il Milan in questo finale del 2024 non ha soddisfatto le aspettative dei tifosi. Ora questi insorgono e la posizione è chiara contro questi componenti del club.

Si avvicina la fine del 2024, solamente due gare separano la Serie A dal primo giro di boa del campionato. Il Milan avrà il Verona fuori casa e poi la Roma in casa e questo anno sarà messo poi definitivamente alle spalle. Un inizio di stagione tremendo che non concede pace ai tifosi rossoneri.

Le prestazioni del Milan infatti sono state il più delle volte insoddisfacenti e questo ha fatto spazientire tutti i tifosi e, soprattutto, la Curva Sud di Milano che è sempre a sostegno della squadra. Dopo il deludente pareggio, sterile, contro il Genoa la tifoseria si è fatta sentire e si è scagliata duramente contro la società tramite striscioni e cori. La situazione ora non sembra essersi placata, anzi, nelle prossime gare potrebbe accadere la stessa cosa.

Milan, i tifosi non ci stanno: ancora proteste anche per le prossime gare?

Non è un buon momento per il club di RedBird. In Serie A il Milan ad oggi ha ottenuto solamente sei vittorie su quindici partite disputate in totale ed è fuori dalle prime sei posizioni del campionato. In Champions League invece, con Fonseca in panchina, le vittorie sono state quattro in sei gare, il trend è migliore. Alla luce di questi numeri però il Milan chiaramente non sta rendendo da Milan.

La tifoseria non ha preso bene, ovviamente, i risultati di questa stagione ed ora è parecchio infastidita. Il gesto è stato duro contro la società americana RedBird e Gerry Cardinale dove i tifosi hanno sottolineato, dopo l’ennesima cattiva prova col Genoa, che: “Noi non siamo americani“. Poi si scagliano contro la dirigenza con parole dure: “Senza ambizione e incapaci, non siete all’altezza“.

Ma tutto ciò non finirà certamente presto. Secondo Tuttosport il clima sarà ancora infuocato anche per le ultime due gare del 2024 contro Verona e soprattutto Roma, che sarà un ultimo test importante. Dunque non è un ambiente sereno adesso a Milanello e l’aria ormai è accesa. Serviranno gesti concreti per riacquistare la fiducia dei tifosi e i giocatori in campo dovranno sicuramente dare di più e fare di meglio. La Curva Sud intanto ci tiene a far sapere che il cammino, in questo modo, non sarà dei migliori.