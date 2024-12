Milan, l’addio di Tomori fa partire l’affare in entrata: super colpo a gennaio

Il mercato di riparazione è alle porte e tutte le big di Serie A, o quasi, stanno pianificando i primi affari sia in uscita che in entrata. Nuova idea per i rossoneri che potrebbe davvero svoltare la stagione.

La sessione invernale di calciomercato è ormai alle porte. Numerosi gli affari in dirittura d’arrivo e ancor di più le trattative che potrebbero andare avanti per le lunghe. Il Milan spera sicuramente che la cessione di Tomori, ormai decisa, non sia tra queste. Il difensore inglese non è più tra i piani di Fonseca e il risicato minutaggio, sia in campionato che in Champions League, ne è la dimostrazione.

Il valore del giocatore però è fuori discussione e, inevitabilmente, diverse squadre hanno già fatto sondaggi per lui, non solo la Juventus. Dall’Inghilterra arrivano infatti indiscrezioni su un interesse già concreto da parte del Newcastle.

La squadra dell’altro ex Milan Tonali è alla ricerca di un difensore e Tomori sembra avere le caratteristiche ideali per i Magpies. Sia perché ha già esperienza oltremanica, sia perché la sua valutazione di circa venticinque – trenta milioni non spaventa affatto il club inglese.

Con il tesoretto di Tomori il Milan si fionda su Ricci

Se la cessione di Tomori al Newcastle dovesse concretizzarsi, il Milan guadagnerebbe quindi un tesoretto tra i venticinque e i trenta milioni di euro. Una cifra che consentirebbe alla società di rigettarsi sul mercato da protagonista e, perché no, tentare un super colpo già a gennaio per dare una svolta già a stagione in corso.

L’idea è quella di Samuele Ricci del Torino. I rossoneri vorrebbero affiancare a Reijnders e Fofana un altro centrocampista che possa garantire quantità e qualità al reparto mediano e il classe 2001 sembra il profilo ideale: giovane, di prospettiva, ma già con una certa esperienza ed un’ottima continuità di rendimento.

La sua valutazione si aggira intorno ai trentacinque milioni di euro, una cifra alla portata dei rossoneri in caso di cessione di Tomori. Il vero problema resta piuttosto il rapporto già molto incrinato tra il presidente granata Urbano Cairo e la tifoseria. Negli ultimi tempi le contestazioni sono state numerose e lo stesso Urbano Cairo ha dichiarato che Ricci non sarebbe stato in alcun modo ceduto, proprio per rasserenare l’ambiente.

Quantomeno non nel bel mezzo della stagione, considerando che il Torino non naviga certo in acque serena dal punto di vista della classifica. Staremo a vedere quindi se la società granata si smuoverà o se il Milan sarà costretto a cambiare obiettivo.