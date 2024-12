Milan, Leao è sempre più leader: spunta il gesto verso Theo Hernandez

L’attaccante Rafa Leao sembra sempre più leader all’interno del Milan. Il giocatore è pronto ad assumersi le proprie responsabilità.

Nel post partita di Milan Genoa in molti hanno notato che – oltre a Fonseca – a presentarsi davanti alle telecamere è stato il portoghese Rafa Leao. Il giocatore si è assunto le proprie responsabilità e a nome suo e della squadra ha voluto evidenziare cosa non va. Nonostante ciò va detto che il rossonero è finito in queste ore nel mirino della critica per una prestazione piuttosto anonima.

Nel post gara abbiamo visto però un Rafa molto maturo nell’ammettere i problemi della squadra difendendo i compagni e Fonseca e chiarendo che ci sono i problemi, e nelle ultime ore non è passato un ulteriore gesto del portoghese, questa volta nei confronti del compagno di squadra Theo Hernandez. Il francese è in difficoltà ma i compagni gli sono accanto.

Theo in difficoltà, arriva il messaggio di Leao

Il campione portoghese ha pubblicato qualche ora fa una foto su Instagram insieme a Theo Hernandez. Leao lo tagga nella storia e pubblica una clessidra quasi per dire che il suo tempo sta arrivando, è pronto per tornare.

La stagione di Theo è stata molto difficile, lo hanno notato tutti e questo gesto mostra la vicinanza del giocatore verso un compagno di difficoltà, sicuramente un bellissimo messaggio in un momento complicato per tutta la squadra rossonera. Leao si prende sulle spalle il Milan e lo fa dai piccoli gesti.