Milan, l’ex rossonero entra nella storia del club: fissata la data della celebrazione

La leggenda rossonera si prepara ad entrare sempre di più nella storia del Milan: fissata la data della celebrazione.

In occasione del 125esimo anniversario del Milan, San Siro si appresta a diventare il teatro di una serata celebrativa eccezionale, che vedrà la partecipazione di alcune leggende rossonere. Esattamente il 16 dicembre 1899 nacque il club, con i rossoneri che utilizzeranno la giornata del 15 dicembre, in occasione del match che andrà in scena a San Siro contro il Genoa, per celebrare l’attesissimo evento.

Milan, si avvicina il 125esimo anniversario: ecco succederà prima del match contro il Genoa

In occasione del 125esimo anniversario della storia del Milan, che verrà celebrato a San Siro prima del fischio d’inizio del match contro il Genoa, alcuni ex giocatori rossoneri entreranno nella Hall of Fame del club. Tra questi ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic che, con la maglia del Diavolo, ha vinto due scudetti e segnato 93 gol. Insieme allo svedese, nella lista dei candidati, presenti anche Marco van Basten, Andriy Shevchenko, Filippo Inzaghi, George Weah e Pato.

Nel corso della celebrazione verranno esposti i trofei conquistati dal club nel corso della sua storia e sarà introdotta una maglia creata per l’occasione da Puma, scelta dai tifosi e priva di sponsor sul petto per fare spazio al primo emblema ufficiale del club. Sempre prima del fischio d’inizio, show di luci e musica di artisti appassionati del Diavolo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, saranno tanti gli ospiti d’onore presenti. A spiccare è sicuramente la presenza del trio olandese: Van Basten, Rijkaard e Gullit, per la prima volta insieme alla Scala del Calcio dal marzo 2006. Ritorno a San Siro anche per Maldini, pronto ad unirsi alla festa insieme a Seedorf, Serginho, Tassotti, Costacurta e Abbiati.