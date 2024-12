Milan, Maignan sorprende tutti contro l’Empoli: nuove vesti per il francese

Seppur non sia stato molto impegnato, Mike Maignan ha avuto comunque modo di finire al centro dell’attenzione nel corso del match tra Milan ed Empoli. I tifosi rossonero sono rimasti sorpresi.

Dopo diverso, precisamente dalla leggendaria vittoria per 3-1 al Bernabeu contro il Real Madrid, ieri i tifosi rossoneri hanno potuto rivedere un Milan bello e convincente. Il Diavolo si è imposto senza troppe difficoltà sull’Empoli di Roberto D’Aversa con un rotondo 3-0, firmato dal ritorno al gol di Alvaro Morata e dalla doppietta di Tijjani Reijnders, ormai sempre più centrale nello scacchiere di Paulo Fonseca.

I toscani non si sono resi praticamente mai pericolosi, anche per merito di un Milan che ha concesso davvero poco ritrovando una solidità difensiva che era un po’ andata smarrita (difficile tener conto del match soporifero contro la Juventus).

A ringraziare è stato anche Mike Maignan, che ieri non si è dovuto sporcare i guantoni potendosi godere lo spettacolo assieme a tutti gli altri tifosi sugli spalti. Nonostante questo, però, il portierone francese ha comunque fatto parlare di sé rendendosi protagonista di una curiosità che non è di certo passata inosservata agli occhi del popolo rossonero.

Maignan in campo con la terza divisa dei giocatori di movimento: la scelta sorprende tutti

Durante la gara di ieri sera, nella fitta nebbia che ha coperto San Siro, si è potuto notare un Maignan con indosso la terza divisa dei giocatori di movimento anziché quella dei portieri. Scelta senza dubbio curiosa, ed anche abbastanza inspiegabile, visto che il Milan ha ben tre maglie diverse anche per i portieri, una nera, una gialla ed una verde, indossate nel corso di questa stagione.

L’episodio non è ovviamente sfuggito ai tifosi più attenti, che fin da subito hanno notato questa particolarità chiedendosi se ci fosse un motivo dietro questa scelta. Al momento il Milan non ha comunicato nulla, ma la sensazione è che non ci sia davvero una giustificazione.

Queste “nuove vesti” sembrano comunque aver portato bene a tutta la squadra, che ha portato a casa i tre punti grazie ad una prestazione che mancava come l’aria nell’ambiente rossonero. Chissà che, vedendo come è poi andata la sfida, il Milan non decida di far scendere nuovamente in campo il suo portiere con la terza divisa dei calciatori. Di certo nel corso degli anni Maignan ha dimostrato di essere anche molto bravo con i piedi.