Milan, mossa a sorpresa di Fonseca: scelta fatta in vista del Verona

Il Milan è al lavoro per preparare la trasferta di Verona e Fonseca valuta la mossa a sorpresa: scelta fatta in vista della gara del Bentegodi.

Continua il periodo difficile in casa Milan. Il pareggio contro il Genoa nel giorno della festa dei 125 anni del club ha portato ad una forte contestazione da parte dei tifosi verso la società. Una serata che ha visto i rossoneri deludere nuovamente le aspettative, sbattendo contro il muro rossoblù e mostrando nuovamente grandi lacune. Unica nota positiva della serata Alex Jimenez, autore di una partita di grande livello sulla corsia di sinistra. Il laterale spagnolo, secondo quanto riportato da Tuttosport, si candida nuovamente ad una maglia da titolare contro il Verona.

Milan, Jimenez ha convinto Fonseca: sarà titolare anche contro il Verona

Dopo averlo preferito a Theo Hernandez nell’ultima gara di campionato contro il Genoa, Paulo Fonseca è pronto a puntare nuovamente su Alex Jimenez. Contro i rossoblù, il terzino spagnolo ha messo in mostra le sue grandi qualità sulla corsia di sinistra, apparendo già pronto per la Serie A soprattutto per quanto fatto in fase offensiva. Progressione palla al piede e velocità che non hanno fatto rimpiangere il laterale francese, mai così in difficoltà come nelle ultime settimane.

Visto il momento che sta vivendo Theo, la buona risposta ricevuta dal classe 2005 è sicuramente un’ottima notizia. Il francese rischia di restare fuori anche venerdì nel match del Bentegodi contro il Verona e, se così fosse, Jimenez avrà un’altra chance dal primo minuto sulla corsia mancina. Il tecnico portoghese può così contare su un giocatore in più in attesa di ritrovare la migliore versione di uno dei pilastri di questo Milan, strategia già utilizzata con Rafael Leao a novembre.

Gli allenamenti dei prossimi giorni permetteranno a Fonseca di capire in che condizioni si trovi Theo Hernandez, valutando se tornare ad impiegarlo dal primo minuto o se farlo sedere nuovamente in panchina. Se la condizione mentale e fisica del francese non sarà tornata al top, spazio ancora una volta a Jimenez, pronto a dare nuovamente una risposta importante.

Milan, Jimenez non si muove: nessuna intenzione di cederlo a gennaio

Dopo le ottime prestazioni fatte in Serie C con il Milan Futuro e dopo l’esordio in Serie A contro il Genoa, Alex Jimenez ha attirato l’interesse di diversi club. Oltre al Valencia, già interessato negli scorsi mesi, anche il Monza avrebbe fatto un sondaggio per lo spagnolo. La dirigenza del club rossonero non sembra però intenzionata a cederlo a gennaio, nemmeno in prestito, considerandolo un’ottima alterativa anche per la prima squadra.