Milan News, Fonseca nei guai: altro forfait in vista del Genoa?

Paulo Fonseca rischia di perdere un’altra pedina in vista della sfida di campionato contro il Genoa: il tecnico portoghese è nei guai!

Le brutte notizie sembra non finire in casa Milan. Nella giornata di ieri, in occasione della sfida di Champions League contro la Stella Rossa, Paulo Fonseca ha visto uscire per infortunio Alvaro Morata e Rubén Loftus-Cheek. L’attaccante spagnolo è andato ko per un trauma elongativo in regione adduttoria, mentre il centrocampista inglese ha rimediato una lesione del bicipite femorale destro. A queste indisponibilità potrebbe confermarsi quella di Noah Okafor, dando vita ad una vera e propria emergenza in attacco.

Non c’è pace per Fonseca: altro giocatore a rischio forfait

Il Milan rischia di arrivare alla sfida contro il Genoa, in programma a San Siro domenica sera (ore 20:45), in piena emergenza per quanto riguarda l’attacco. Oltre ad Alvaro Morata, Paulo Fonseca potrebbe dover essere obbligato a fare a meno anche di Noah Okafor.

L’attaccante svizzero, ieri neanche in panchina, sembra essere ancora alle prese con la fastidiosa lombosciatalgia. Secondo quanto raccolto dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il rischio che il Milan possa presentarsi alla prossima gara di campionato con i soli Tammy Abraham e Francesco Camarda come centravanti di ruolo è molto alto.

L’emergenza è dettata anche dall’indisponibilità di Luka Jovic. Il serbo si è operato recentemente all’inguine per risolvere i problemi di pubalgia. Le condizioni di Okafor starebbero tenendo sulle spine il tecnico, che quasi sicuramente contro il Genoa deciderà di affidarsi a Tammy Abraham, ovvero, colui che ha deciso Milan-Stella Rossa con un gol dall’importanza capitale.