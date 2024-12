Milan, non c’è più spazio per il rossonero: a fine stagione andrà via

È ormai scritto il futuro in rossonero del giocatore. Il Milan sembra aver deciso di chiudere ogni rapporto al termine di questa stagione.

Tempo di tornare in campo per il Milan che domani sera si ritufferà nel campionato. A San Siro, infatti, i Rossoneri ospiteranno il Genoa di Patrick Vieira per ritrovare i tre punti. Il successo in Champions League contro la Stella Rossa, fondamentale in chiave qualificazione, non ha di certo lasciato soddisfatti i tifosi che ora chiedono una prestazione all’altezza.

Domani l’avversario, seppur in ripresa dopo l’arrivo di Vieira, sarà tutt’altro che imbattibile con la vittoria, magari senza troppi ostacoli, che non dovrà mancare. Come ben noto il clima in casa Milan è più bollente che mai: le dichiarazioni di Paulo Fonseca, infatti, hanno aperto ad una frattura all’interno dello spogliatoio che si spera possa essere risanata quanto prima.

Non si può sapere a chi fossero rivolte le parole del tecnico portoghese ma si può sicuramente immaginarlo. Il primo nome è senza dubbio quello di Theo Hernandez, che questo pomeriggio partirà dalla panchina per scelta tecnica. Oltre al francese, però, molti tifosi hanno avanzato anche il nome di Davide Calabria, ormai sempre più lontano dai colori rossoneri.

Milan-Calabria, niente rinnovo: addio a fine stagione

Il terzino rossonero, sulla carta detentore della fascia di capitano, proprio ieri ha condiviso una nota sui social dove si è smarcato dalle tante accuse e polemiche. Ciò nonostante è chiaro che Calabria non sia più al centro del progetto e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il suo futuro è ormai scritto. Il contratto del giocatore, infatti, è in scadenza a fine stagione e non verrà sicuramente rinnovato.

Il classe ’96 sta vivendo una stagione decisamente complicata, con i tifosi che da tempo sembrano avergli voltato le spalle non reputandolo più all’altezza. Anche il Milan, però, sembra aver fatto lo stesso ed ecco, dunque, spiegata l’ormai annunciata separazione al termine di questa stagione.

Già l’arrivo in estate di Emerson Royal era stato abbastanza indicativo, con il brasiliano che fin da subito ha tolto il posto da titolare a Calabria. Dall’inizio della stagione il 28enne ha totalizzato solo 9 presenze, togliendosi la soddisfazione del gol in Coppa Italia contro il Sassuolo. Dopo ben 18 anni (contando le giovanili) l’avventura al Milan di Calabria è, dunque, ormai agli sgoccioli. I colori rossoneri gli scorrono nel sangue, ma qualcosa si è rotto da tempo.