Milan, nuova idea sul mercato: due baby fenomeni nel mirino, cosa serve per chiudere

I Rossoneri si preparano all’inizio del calciomercato, due giovani fenomeni nel mirino ma prima serve una cosa.

In casa Milan, già da un paio di giorni, si prepara la prossima sfida di campionato. Domenica sera, alle 20:45, il Diavolo ospiterà a San Siro la Roma di Claudio Ranieri. Nonostante la posizione in classifica degli avversari, si tratta di una sfida delicata per gli uomini di Fonseca. I Giallorossi infatti arrivano da un rotondo 5-0 rifilato al Parma, che potrebbe dare alla squadra quella scossa emotiva utile a rialzarsi. Dunque il Milan dovrà affrontare il match con la giusta mentalità per chiudere il 2024 con una vittoria.

La classifica però vede i Rossoneri a soli 26 punti, con una partita in meno ma a 14 lunghezze dalla vetta della classifica. Allo stesso tempo più positivo il bilancio in Champions League, con 12 punti in 6 giornate e la chance di arrivare tra le prime otto al termine della “fase campionato”. Tra poco più di una settimana ci sarà anche la Supercoppa Italiana, che vedrà inizialmente il Milan impegnato contro la Juventus nella semifinale del 3 gennaio. Il giorno prima invece ci sarà l’apertura del mercato invernale, con il Diavolo pronto a rendersi protagonista.

Mercato Milan: occhi su Akliouche e Leweling, ma prima una cessione sulla fascia

Come riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe pensando di acquistare un esterno alto a destra. Un’operazione che potrebbe verificarsi già a gennaio, anche se prima deve arrivare la cessione di uno tra Okafor e Chukwueze. Entrambi non hanno mai realmente lasciato il segno e hanno spesso dimostrato discontinuità di rendimento e qualche infortunio di troppo. Proprio per questo, la vendita di un esterno, potrebbe sbloccarne l’arrivo di un altro, con Akliouche del Monaco e Leweling dello Stoccarda tra i preferiti.

Tutto è nato dall’imminente ritorno in campo di Bennacer, che ha frenato così la ricerca di un centrocampista. La dirigenza ha così virato su un esterno, con la ricerca di un’ala rapida nello stretto, utile in fase difensiva e che sappia legare il gioco. L’idea di Fonseca infatti è quella di spostare Pulisic al centro della trequarti, in modo tale che l’americano possa attaccare in due direzioni e aiutare a sviluppare la manovra offensiva.Si attende quindi una cessione, con Okafor più ricercato (soprattutto in Germania e Inghilterra) rispetto a Chukwueze.

Una volta liberato lo spazio potrebbe arrivare un nuovo esterno, con il classe 2002 Akliouche favorito sul tedesco Leweling. Il francese del Monaco ha un ottimo potenziale e spesso con la palla tra i piedi mette in difficoltà gli avversari e crea molte occasioni da gol. Il suo valore di mercato si aggira però sui 40 milioni di euro, mentre quello di Leweling è attualmente intorno ai 20 milioni. A gennaio vedremo cosa succederà, ma il Milan è pronto a rivoluzionare le proprie fasce.