Verona-Milan, Fonseca perde un altro big: che tegola!

Pesante tegola per il Milan di mister Paulo Fonseca: il big rossonero alza bandiera bianca nel match contro l’Hellas Verona.

Piove sul bagnato in casa Milan. In occasione della sfida contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti, mister Paulo Fonseca è stato costretto al cambio obbligato nei primi minuti del primo tempo a causa dello stop di un big rossonero. Una tegola pesantissima per il tecnico portoghese, viste le già numerose defezioni.

Il big si ferma: che tegola per Fonseca!

Ad alzare bandiera bianca nel primo tempo di Hellas Verona-Milan, match valevole per la 16esima giornata di Serie A, è stato Rafael Leao. Dopo mezz’ora di gioco, l’attaccante portoghese si è accasciato a terra dopo aver accusato un preoccupante infortunio muscolare. Lo stesso Leao, stando a quanto raccolto da Dazn, avrebbe riferito allo staff medico rossonero di aver sentito tirare dentro la gamba sinistro.

Al suo posto, mister Paulo Fonseca ha lanciato nella mischia Theo Hernandez, alzando nel ruolo di esterno offensivo Alex Jimenez. Dunque, non c’è pace per il tecnico portoghese, che si è presentato a Verona con un lista di ben nove indisponibili: Bennacer, Musah, Loftus-Cheek, Pulisic, Okafor, Jovic, Morata e Florenzi. Elenco che adesso con l’infortunio di Rafael Leao arrivato a quota 9. La situazione in casa Milan si fa sempre piu complicata e l’attuale posizione in classifica non aiuta affatto. Per capire la gravità dell’infortunio ed i conseguenti tempi di recupero, la società rossonera nelle prossime ore dovrebbe sottoporre l’attaccante portoghese ad esami strumentali. Da i primi responsi, pare che Rafael Leao sia stato costretto a fermarsi per un risentimento al flessore sinistro.