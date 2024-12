Milan, rinnovi in dubbio per Maignan e Theo? Gabbia esce allo scoperto

C’è ancora molta incertezza sui rinnovi di contratto di Mike Maignan e Theo Hernandez. Nel post partita contro l’Empoli ne ha parlato anche Matteo Gabbia.

Domenica serena per i tifosi del Milan che possono godersi il fine settimana dopo la spumeggiante vittoria della squadra contro l’Empoli. I Rossoneri hanno finalmente soddisfatto a pieno i loro tifosi, trovando tre punti preziosissimi in chiave classifica. A convincere sono stati tanti rossoneri e tra questi non si può non menzionare anche Matteo Gabbia.

Il centrale rossonero si conferma ancora una volta il leader della retroguardia. È chiaro ormai che ci sia un Milan con Gabbia ed un Milan senza Gabbia. Con i campo l’ex Villarreal, infatti, il Diavolo ha tenuto la porta inviolata in 4 occasioni su 6 partite, subendo solo 3 reti. Senza di lui, invece, i clean sheet sono solo 2 in 7 partite con ben 11 gol subiti.

Il classe ’99 è senza dubbio uno degli uomini spogliatoio e gran parte del popolo rossonero spinge per assegnarli la fascia da capitano in modo definitivo. Di certo Gabbia rappresenta a pieno il milanismo ed anche il suo ascendente sui compagni di squadra è tutt’altro che indifferente. Proprio per questo nelle scorse ore il rossonero si è esposto sui rinnovi di Maignan e Theo Hernandez, tanto attesi ma ancora non arrivati.

Gabbia sui rinnovi di Maignan e Theo: “Lo spero davvero. Qui li vedo felici”

Dopo la netta vittoria contro l’Empoli, il difensore è intervenuto in conferenza stampa rispondendo ad alcune domande dei giornalisti. Oltre a parlare della gara e del convincente successo, Gabbia ha detto la sua anche sui rinnovi di Maignan e Theo Hernandez dando più di qualche speranza ai tifosi:

Rinnovo per Theo e Maignan? Lo spero davvero, poi non posso essere io a decidere, ma spero con tutto il cuore che possano rimanere ancora tanti anni con noi. Qui li vedo tutti felici.

Queste, dunque, le dichiarazioni di Gabbia che spera ovviamente, come quasi tutti i tifosi rossoneri, che molto presto possa arrivare la firma sul contratto da parte dei due francesi.

La situazione più delicata sembra di certo essere quella legata al futuro di Theo Hernandez. Il terzino francese è, salvo qualche eccezione, ormai un lontano parente del giocatore visto nelle precedenti stagioni e in estate il suo addio sembrerebbe essere l’opzione più probabile. Prima di luglio, però, ci sono ancora molti mesi e tutto potrebbe cambiare.