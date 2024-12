Milan, rinnovo in bilico: il big valuta l’addio

Rinnovo in fase di stallo: il big rossonero prepara le valigie? Il suo addio al termine della stagione è possibile.

Oltre a tenere alto il livello di attenzione per le questioni di mercato, il Milan continua a portare avanti una strategia ben precisa sul fronte rinnovi. L’idea della società rossonera sarebbe quella di risolvere quanto prima le delicate situazioni contrattuali di quei giocatori che ritiene fondamentali per il futuro. La dirigenza vuole buttare giù delle basi solide per allestire con cura il Milan che verrà. Nel progetto del futuro, è incluso anche Theo Hernandez. Tuttavia, le attuali negoziazioni per il rinnovo starebbero attraversando una fase di stallo.

Theo può lasciare il Milan: rinnovo in bilico

Ci sarebbe ancora un’ampia distanza tra il Milan e le richieste dell’entourage del calciatore francese. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, il terzino classe 1997 potrebbe seriamente salutare il club rossonero al termine della stagione in caso di mancato accordo per il rinnovo. Considerata l’attuale situazione, il calciatore rossonero starebbe considerando vivamente l’opzione trasferimento.

Ad alimentare lo scenario del possibile addio sono i diversi rumors di mercato che riguardano proprio Theo Hernandez. Il terzino sinistro sarebbe finito nei discorsi di Manchester United e Bayern Monaco. Nonostante le voci e l’attuale distanza tra domanda e offerta, il Milan si è mostrato comunque fiducioso.

Ad attestarlo sono state le recenti dichiarazioni sul fronte rinnovi del direttore tecnico rossonero, Geoffrey Moncada: “Due mesi fa abbiamo cominciato le trattative. Posso dire che siamo messi bene. Sono veramente tutti contenti, non ho visto nessuno che voglia andare via. Potete chiedere a loro, sono tutti contenti qui al Milan”.

Per quanto riguarda il fattore campo, Theo Hernandez ha saltato l’ultimo impegno dei rossoneri, quello di Coppa Italia contro il Sassuolo. Il terzino sinistro ha dato forfait per una contusione al piede. Problema che, però, non gli impedirà di rispondere presente alla super sfida di campionato in casa dell’Atalanta. Domani, Theo tornerà nella formazione titolare vestendo la fascia da capitano.