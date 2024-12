Milan-Roma, nuovo infortunio per i rossoneri: costretto al cambio

Il Milan vede ancora buio sul fronte infortuni: anche contro la Roma, i rossoneri perdono un altro giocatore per infortunio.

Milan-Roma è il terzo big match di giornata, dopo Lazio-Atalanta e Juventus-Fiorentina: rossoneri e giallorossi hanno bisogno di uscire da un periodo buio, per risalire la classifica e provare ad avvicinarsi alla zona europea, un pò più distante per la Roma di Ranieri. Il primo tempo si è chiuso in totale parità, con Dybala che ha pareggiato i conti dopo il vantaggio iniziale del Milan siglato da Reijnders. Nella seconda frazione di gioco, il risultato è ancora fermo sull’1 a 1, ma i rossoneri sono stati costretti a cambiare un proprio giocatore.

Milan, ancora guai per infortunio: fuori Chukwueze

Nella seconda frazione di gioco, attorno al 60′, Chukwueze ha chiamato l’attenzione della panchina rossonera chiedendo nell’immediato il cambio: l’esterno rossonero si è fermato dopo uno scatto palla al piede, toccandosi immediatamente la coscia sinistra.

La sensazione è che l’esterno rossonero abbia sentito tirare a livello muscolare, con il giocatore che è uscito dal terreno di gioco con l’aiuto dello staff medico rossonero. Le prossime ore saranno decisive per capire l’entità dell’infortunio, in vista anche del match di Supercoppa contro la Juventus.

Per il Milan continua il periodo buio a livello di infortuni, con Fonseca che nelle ultime gare si è dovuto inventare nuovi interpreti in mezzo al campo per ovviare all’emergenza. Il calendario delle prossime settimane non aiuta di certo il tecnico rossonero e i giocatori, che cercheranno di recuperare nel minor tempo possibile e rientrare per aiutare la squadra, anche nelle rotazioni.

In vista della Supercoppa, si attendono i rientri di Pulisic e Leao, due uomini fondamentali per il Milan; nel frattempo, tra qualche ora si saprà di più anche sulle condizioni del nigeriano, ma i tempi di recupero non sembrano essere stretti.