Milan-Sassuolo, fitto turnover per Fonseca: la decisione su Leao e le formazioni ufficiali

Fitto turnover per Paulo Fonseca. Contro il Sassuolo sono diversi i cambi operati dal tecnico rispetto all’Empoli. Seguono le scelte ufficiali.

Oltre 21 anni separano il Milan dall’ultima Coppa Italia alzata al cielo. Era il 2003, era un Diavolo stellare che in undici giorni conquistò sia il trofeo nazionale sia la Coppa dalle Grande Orecchie. Da allora i rossoneri non sono più riusciti a trionfare. E allora perchè non riprovarci ancora dopo il cammino terminato ai quarti di finale nella scorsa stagione?

Ci sarà tempo per pensare in grande, ma la prima tappa passa dalla sfida di questa sera contro il Sassuolo. Gli ottavi di finale presentano spesso sorprese indesiderate, come accaduto due anni fa, in cui il Diavolo capitolò in casa contro il Torino ai supplementari. Bisogna evitare ad ogni costo quegli errori, specialmente contro una squadra che viaggia ad altissimo ritmo in Serie B e che in rosa presenta calciatori di categoria sicuramente superiore e un allenatore di ottimo livello come Fabio Grosso.

La gara di stasera, prevista per le 21, concederà a Fonseca la possibilità di testare alcune seconde linee. Sono tanti i cambi operati dal tecnico rispetto all’impegno di campionato affrontato sabato contro l’Empoli.

Milan-Sassuolo, tanti cambi per Fonseca: le scelte del tecnico portoghese

Come annunciato alla vigilia, turno di riposo per Maignan e Theo Hernandez. Al loro posto giocheranno Sportiello, di nuovo titolare dopo mesi di assenza causati dall’infortunio, e Filippo Terracciano. Completano il reparto arretrato Calabria, schierato sul versante di destra, assieme a Pavlovic e Tomori centrali. Non cambia la diga a centrocampo. Fonseca non rinuncia alla coppa Fofana–Reijders. Sulla trequarti comincia dalla panchina Pulisic. Al suo posto Loftus-Cheek, affiancato da Chukwueze a destra e dal confermatissimo Leao a sinistra. Completa lo scacchiere del tecnico portoghese Tammy Abraham.

Grosso opta per il 4-3-3. In porta scende in campo Satalino. Sull’out di destra spazio per Paz, sulla sinistra agirà Pieragnolo, mentre al centro della difesa vengono schierati Odenthal e Muharemović. La linea a tre in mediana vede titolari Iannoni, Obiang e Caligara. In attacco riposano sia Berardi sia Laurientè, sostituiti da Volpato e Antiste al fianco dell’unica punta Mulattieri.

Di seguito le scelte dei due allenatori per una sfida da dentro o fuori:

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Pavlovic, Tomori, Terracciano; Fofana, Reijnders, Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. All. Fonseca

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Paz, Odenthal, Muharemović, Pieragnolo; Iannoni, Obiang, Caligara; Volpato, Mulattieri, Antiste