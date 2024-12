Milan Sassuolo, Grosso lancia la sfida: il messaggio ai rossoneri è chiaro

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato alla vigilia del match valido per gli Ottavi di finale di coppa Italia tra Milan e il club neroverde.

Il calcio non si ferma e domani sera andrà in scena il primo ottavo di finale tra il Milan di Paulo Fonseca e il Sassuolo di Fabio Grosso, capolista in serie B. Il club neroverde è retrocesso lo scorso anno ma è una squadra che spesso ha fatto male ai colori rossoneri. Le ambizioni del club sono evidente e Grosso ha parlato in questi minuti in conferenza stampa. Ecco ciò che riporta Sassuolonews:

“Per noi questa sfida è di grande importanza, ci sono tante squadre di grande livello in questa competizione e possiamo giocare con grande personalità e coraggio”. Grosso ha parlato della squadra e anche del Milan e ha avuto belle parole per elogiare il club rossonero: “Mi aspetto un avversario forte, in un grande e bello stadio con l’obiettivo di superare il turno. Noi però vogliamo giocarci tutte le carte che abbiamo“, ha spiegato l’ex campione del mondo.

Grosso ha spiegato che ancora deve decidere quali saranno i giocatori che scenderanno in campo ma sicuramente il suo Sassuolo non sarà una vittima sacrificale per il match: “Mi piacerebbe vedere un modo giusto per affrontare la gara e giocando con personalità, provando ad essere i protagonisti della partita”.

Sassuolo, Grosso carico verso il Milan

Fabio Grosso ha parlato alla vigilia del match ed ha spiegato: “Noi ci siamo preparati per questa sfida, abbiamo recuperato dagli ultimi impegni e ora ci sentiamo davvero pronti. Chi giocherà? Non ho ancora deciso, devo capire chi ha recuperato totalmente e voglio essere libero di decidere con calma. In ogni caso – come ho sempre detto – ho assoluta fiducia nei miei ragazzi, chiunque giocherà”. Il Sassuolo è una squadra molto giovane e potrebbe affrontare la sfida di San Siro con grande entusiasmo.

E’ probabile che il Milan effettuerà turnover nelle prossime gare e Grosso è stato piuttosto schietto anche su questo: “Queste grandi squadre disputano tante gare e devono essere brave a gestire tutti gli uomini a disposizione. Il Milan ha tanti giocatori forti e ci siamo preparati per sfidarli al meglio”, ha chiarito il tecnico neroverde.

Non sarà semplice per il Milan che in caso di vittoria potrebbe affrontare la vincente del match tra Roma e Sampdoria, in programma il prossimo 18 Dicembre.