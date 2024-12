Milan-Sassuolo, Reijnders ancora in gol: il dato è impressionante!

Tijjani Reijnders trova ancora una volta la via del gol: il dato sul centrocampista del Milan è impressionante!

Sono bastati appena 23 minuti di gioco al Milan di Paulo Fonseca per salire in cattedra allo stadio San Siro, annichilendo il Sassuolo di Fabio Grosso. La squadra rossonera si è fatta bastare il primo tempo per archiviare la pratica emiliana, mettendo una serie ipoteca sul passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia.

In 23 minuti, la formazione lombarda ha calato un pirotecnico poker firmato dai gol di Chukwueze (doppietta), Reijnders e Leao. Nel tabellino dei marcatori ancora una volta figura il nome del centrocampista olandese, il quale continua a confermare il grande momento di forma specialmente in termini di numeri.

Reijnders ancora in gol: il dato è impressionante!

Tijjani Reijnders continua a dimostrare un certo feeling con il gol. Dopo la doppietta in campionato contro l’Empoli, il centrocampista olandese ha messo il suo timbro anche sul match di Coppa Italia contro il Sassuolo, rimarcando il suo attuale status in maglia rossonera.

Con la rete siglata agli emiliani di Fabio Grosso, Tijjani Reijnders ha messo le mani su un particolare numero statistico. Secondo ‘Opta’, il calciatore del Milan è il rossonero ad aver segnato più gol dinanzi al pubblico di San Siro in tutte in tutte le competizioni nel 2024/25 (5).

Inoltre, nessun centrocampista del campionato di Serie A ha realizzato più reti casalinghe finora tra campionato e coppe (5 anche per Zaccagni). Con il gol di stasera, Reijnders ha raggiunto quota 7 gol in 18 presenze stagionali.

Sempre restando in tema statistiche, nessuna squadra di Serie A ha segnato più gol del Milan di Paulo Fonseca nel corso dei primi tempi in questa stagione: 24, al pari dell’Atalanta, nonché prossimo avversario in campionato dei rossoneri. Di queste 24 reti, 16 sono arrivate in casa (primato assoluto).