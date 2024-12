Milan: scelto il nuovo bomber, si chiude in estate

I problemi in attacco dei rossoneri sono molto chiari. Per questo motivo si cerca un bomber di livello e il giocatore sarebbe stato trovato

È tempo di pensare al futuro in casa rossonera e anche alla prossima stagione. In questa stagione l’attacco sta avendo non poche difficoltà nonostante la presenza di giocatori come Morata e Abraham. Molte volte il tecnico si è dovuto affidare a Camarda ed ora si sta ragionando su come muoversi in futuro. C’è un giocatore che piace da tempo a Moncada e Ibrahimovic e non è da escludere che si possa fare un tentativo in estate.

Secondo le informazioni di calciomercato.com, il Milan continua ad avere dei contatti con il padre e durante il calciomercato estivo questi saranno intensificati per capire la fattibilità dell’operazione. L’obiettivo è quello di chiudere l’affare per dare a Fonseca o al futuro tecnico un giocatore di livello internazionale. L’affare non è semplice per diversi motivi, ma i rossoneri si stanno muovendo sin da ora e per questo motivo ci attendiamo un vantaggio rispetto ad altre squadre.

Calciomercato Milan: arriva il nuovo bomber, i dettagli

In casa rossonera l’obiettivo è quello di riuscire a rinforzare la squadra a disposizione di Fonseca sin da subito. Ma il Milan guarda anche al futuro e per questo motivo non sono da escludere colpi importanti in estate. Dalle ultime informazioni, i contatti con l’entourage del giocatore sono costanti anche ora. Un passaggio da non sottovalutare vista la concorrenza e la volontà da parte dei rossoneri di provare a chiudere tutto per regalarsi un colpo di assoluto livello.

Dopo il tentativo non andato a buon fine in estate, il Milan al termine della stagione potrebbe fare un tentativo di calciomercato per Gimenez del Feyenoord. La squadra olandese chiede 50 milioni di euro per lasciar partire il proprio bomber. Una cifra importante che i rossoneri proveranno ad abbassare puntando anche sulla volontà del giocatore di fare un salto di qualità importante e andare a giocare in una big. Naturalmente c’è da battere una concorrenza importante e per questo motivo i contatti con l’entourage proseguono anche ora.

Per il momento siamo ancora nella fase embrionale della trattativa. Il Milan proverà nel prossimo calciomercato estivo a prendere Gimenez per regalarlo al proprio allenatore. Un compito non semplice per diversi motivi e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.