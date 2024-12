Milan, scoppia la polemica: l’attacco alla società è furioso

Tra la commozione e la gioia per la festa dei 125 anni del Milan di ieri a San Siro c’è spazio per l’ennesima polemica riguardante i festeggiamenti: l’attacco alla società è furioso.

Una serata che doveva essere solo di festa. Nella serata di ieri il glorioso stadio San Siro ha accolto al suo interno le vecchie glorie del cluib rossonero, calciatori che hanno fatto la storia del Milan rendendolo uno dei club più titolati al mondo. Un’emozionante cerimonia che ha visto premiare Marco Van Basten, Franco Baresi e Filippo Inzaghi, entrati di diritto nella Hall of Fame del Milan.

Le polemiche riguardanti la festa non sono certo mancate. La più forte è sicuramente quella che riguarda l’assenza di uno che ha scritto le pagine forse più belle della storia del Milan: Paolo Maldini. Malgrado la sua assenza la bandiera ha voluto far sentire la propria presenza ai tifosi del Diavolo, tramite un post di auguri sul suo profilo Instagram, pubblicato ieri in tarda serata: “Tanti auguri Ac Milan ❤️🖤 per i tuoi 125 anni! Nessuno potrà mai scalfire il tuo legame con la famiglia Maldini, la storia é memoria”.

Alla polemica di Maldini se ne è aggiunta una ieri sera, direttamente da una delle glorie rossonere presenti a San Siro.

Polemica Milan: che attacco alla società

La cerimonia di San Siro non è infatti stata gradita da proprio tutte le leggende presenti alla sfilata sul tappeto rosso. L’ex giocatore che ha scatenato la polemica in particolare è Virdis, che a fine partita ha condiviso sul suo profilo Instagram un messaggio di disappunto:

Pietro Paolo Virdis ha fatto un appunto alla festa per i 125 anni del Milan.

“Una domanda però ce la siamo posti TUTTI noi.. tu, società, organizzi una festa per questa importante data… fai venire CAMPIONI dall’Olanda, dal Brasile, da Monza, da Milano… li fai sfilare a centro campo reggendo i trofei della NOSTRA storia, che restano nella STORIA DEL CALCIO e non dici i nomi????? Non li elenchi con l’enfasi solita che accompagna la recita di ogni formazione prima di ogni partita?? Perché?… domando per degli amici” si legge sul suo profilo Instagram.

Come si può leggere, i tifosi appoggiano Virdis nella sua polemica: il clima nei confronti della proprietà americana e sempre più aspro.

Virdis, attaccante sardo classe 1957, ha segnato 76 gol in 184 presenze con la maglia del Milan in 5 stagioni dal 1984 al 1989 vincendo uno Scudetto e una Coppa dei Campioni con Arrigo Sacchi in panchina.