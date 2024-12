Milan, sgarbo di Giuntoli: la Juventus si fionda sull’ex rossonero

Arriva la clamorosa notizia di calciomercato: la Juventus mette nel mirino l’ex rossonero e prepara l’assalto già a gennaio.

Il mercato di gennaio è sempre più vicino e in casa Milan e Juventus si continua a studiare la strategia migliore per rinforzare la rosa. Come ormai noto, il club bianconero è alla ricerca di un nuovo difensore centrale dopo gli infortuni di Bremer e Cabal ma, secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, Giuntoli avrebbe intenzione di rinforzare anche il centrocampo e avrebbe messo nel mirino un ex calciatore del Milan: Sandro Tonali.

Milan, la Juventus sogna Tonali: svelata la strategia di Giuntoli

La Juventus vuole Sandro Tonali. Questa la clamorosa indiscrezione lanciata dal Corriere dello Sport, che racconta come questa idea di mercato sia nata nel corso di una riunione andata in scena lunedì 16 dicembre a Torino. Il centrocampista italiano del Newcastle sarebbe un obiettivo già per gennaio, con Giuntoli che avrebbe già in mente una strategia per riportare l’ex Milan in Italia.

Oltre alla cessione di Nicolò Fagioli, secondo il quotidiano romano i bianconeri avrebbero aperto alla possibilità di cedere il pezzo più pregiato della casa: Kenan Yildiz. La cessione del turco (secondo il giornale la richiesta si aggirerebbe intorno ai 35/40 milioni di euro) permetterebbe di colmare i vuoti lasciati in difesa dagli infortunati Bremer e Cabal e di puntellare anche centrocampo, proprio con Tonali, e attacco.