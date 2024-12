Milan, sirene dalla Premier League per il big: possibile addio ai rossoneri

Un top club della Premier League ha messo gli occhi sul big rossonero: il calciatore valuta l’addio dal Milan!

Sono diverse le questioni che sono sul tavolo del Milan nell’ultimo periodo. Oltre a pensare che strategia adottare per il mercato invernale, la società rossonera sta lavorando anche per cercare di risolvere nel miglior modo possibile le pratiche di rinnovo di alcuni big della rosa. La volontà del club lombardo sarebbe quella di tenersi stretto i giocatori più rappresentativi della squadra, sui quali fondare il Milan del futuro. In questo discorso, rientrerebbe anche Theo Hernandez.

Il terzino francese, seppur non stia convincendo in questa prima parte di stagione, è uno dei leader della rosa, uno di quelli di cui il Milan non vuole privarsi. Tuttavia, i dialoghi per il rinnovo vanno per le lunghe a causa delle presunte richieste economiche dell’entourage del calciatore, ritenute eccessive dalla dirigenza rossonera. Il francese ha un contratto fino al 2026 da 4,5 milioni a stagione. L’idea del Milan sarebbe quella di un rinnovo fino al 2029 con un adeguamento dell’ingaggio pari a 6 milioni. Il calciatore ex Real Madrid, però, vorrebbe uno stipendio ancor più sostanzioso.

Theo Hernandez si guarda intorno: un top club della Premier League fa sul serio

Data l’attuale fase di raffreddamento per il rinnovo, Theo Hernandez starebbe facendo delle attente valutazioni sul suo futuro. Nell’ultimo periodo, sono continui i rumors che riguardano il terzino francese. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il calciatore ex Real Madrid sarebbe finito prepotentemente nei radar del Manchester United. I Red Devils non sono certi di mandare in porto l’affare legato ad Alphonso Davies e per questo avrebbe puntato gli occhi su Theo come possibile alternativa.

Le lusinghe di un club prestigioso come il Manchester United potrebbero far cedere Theo Hernandez, nonostante le iniziali intenzioni del francese siano quelle di restare al Milan ancora a lungo. Il terzino francese vorrebbe rimare al club rossonero, ma gradirebbe che la sua leadership sia in campo che all’interno dello spogliatoio venisse riconosciuta anche sul piano economico.

Su Theo ci sono anche gli occhi del Bayern Monaco

Non solo il Manchester United, su Theo Hernandez si sarebbero posati anche gli occhi di un altro grande club del calcio europeo: il Bayern Monaco. Proprio in virtù del futuro incerto di Davies, corteggiato anche dal Real Madrid, i bavaresi starebbero tenendo sotto osservazione la situazione relativa al terzino francese del Milan.

Il colosso della Bundesliga sarebbe decisa a presentare al Milan un’offerta da 60 milioni di euro. Una cifra che la società rossonera potrebbe accettare qualora non si arrivasse ad un’intesa per il rinnovo. Infatti, nel caso in cui le parti non dovessero raggiungere un accordo per la fine di questa stagione, Theo Hernandez farà le valigie e lascerà l’ombra di Milano. Il club rossonero farebbe cassa, evitando di perdere il calciatore a parametro zero come già successo con Donnarumma, Kessié e Calhanoglu negli anni precedenti.