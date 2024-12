Milan Stella Rossa: Leao svela cosa è successo, poi il messaggio su Theo

Rafael Leao è stato molto diretto nell’intervista rilasciata dopo il successo contro la Stella Rossa: il portoghese ha poi lanciato un messaggio a Theo.

Il Milan ha agguantato la quarta vittoria di fila in Champions League nei minuti finali, con sofferenza e con una prestazione tutt’altro che autorevole. Dopo la battuta d’arresto contro l’Atalanta, i rossoneri sono tornati alla vittoria battendo in casa la Stella Rossa per 2-1. A decretare il successo ci ha pensato Tammy Abraham con un gol all’87esimo che è valso il salto al 12esimo posto in classifica e la certezza matematica di prendere parte almeno ai playoff.

Nonostante la vittoria di importanza capitale, la prova fornita dai rossoneri ha fatto storcere il naso a molti, specialmente a Paulo Fonseca che nel post gara si è lasciato andare ad un duro sfogo dinanzi ai diversi organi di informazione. Il Milan ha sfoggiato una prestazione avulsa, che stava per costargli la beffa se non fosse stato per la rete trovata nei minuti conclusivi della gara. Del match ha parlato Rafael Leao, tramite il suo intervento ai microfoni di Sky Sport.

Leao parla senza veli dopo Milan-Stella Rossa

Rafael Leao, premiato dalla UEFA con il premio man of the match di Milan-Stella Rossa, ha rilasciato delle dichiarazioni molto chiare, spiegando nel dettaglio cosa è mancato alla squadra per portare a casa una vittoria più sicura: “Era una partita importante, il mister ci ha parlato molto negli spogliatoi. Potevamo fare meglio davanti ai nostri tifosi, abbiamo complicato la partita. Ma alla fine siamo riusciti a portare a casa i tre punti. È stata una questione mentale perché in queste partite qui se non dai il massimo queste squadre qua prendono fiducia e sfruttano i dettagli, come nel gol che abbiamo preso”.

Leao sottolinea: “Ma alla fine abbiamo lottato e battagliato tutti insieme e abbiamo meritato il gol vittoria. Cerco di aiutare sempre i miei compagni, siamo una squadra. Anche quelli che sono entrati hanno dato più energia alla squadra e questo è lo spirito di squadra. Theo giù di condizione? Capita avere momenti così, lui è un giocatore forte. Ha fatto una buona partita anche oggi, è rimasto sempre concentrato e ben posizionato. È un compagno che mi piace molto, gli auguro il meglio”.