Milan Stella Rossa, tre punti pesantissimi a San Siro: Abraham ‘salva’ Fonseca

Il Milan continua a non convincere e neanche stasera a San Siro contro la Stella Rossa le cose sono andate come inizialmente avevano previsto.

Il Milan ottiene una vittoria di misura pesantissima contro la Stella Rossa di Belgrado, un 2 a 1 ottenuto nel finale e dopo una gara tutt’altro che esaltante da parte degli uomini di Fonseca. Tanto da recriminare per gli infortuni ma la squadra non ha convinto del tutto. La priorità era però la vittoria in chiave qualificazione e i rossoneri hanno ottenuto tre punti che avvicinano di molto la qualificazione. Ora servono sei punti ma sicuramente c’è maggiore tranquillità nell’ambiente rossonero.

Una sfida che – a dire il vero – fin dalle prime battute non sembrava promettere bene per i colori rossoneri con Paulo Fonseca che oltre all’assente Pulisic perde per un doppio infortunio prima Loftus Cheek e poi Morata. Il Milan sembra in difficoltà e deve fare i conti con un’emergenza slot e con la Stella Rossa che prova anche a fare la partita.

Dopo un primo tempo difficile è Rafa Leao a sbloccare il match con una magia delle sue e la gara vede i rossoneri avanti all’intervallo con il portoghese trascinatore e un Milan in difficoltà e segnato sicuramente dagli infortuni. Gli stop di Loftus Cheek e Morata preoccupano l’ambiente con la squadra che va è cosi in emergenza totale.

Milan Stella Rossa, cosa è successo nella ripresa

Nella ripresa i serbi cominciano piuttosto bene e più volte si fanno vedere dalla parte di Maignan, entra l’ex Torino Radonijc ed è proprio lui a trovare l’inaspettato pareggio da parte del club ospite. Il club rossonero entra in paura e trova parecchie difficoltà, ha maggiore possesso ma stenta in fase offensiva e fatica a trovare grandi occasioni da gol. Paradossalmente sono gli ospiti a creare e addirittura arrivano i primi fischi per la formazione padrone di casa.

Dopo alcune difficoltà Fonseca lancia Camarda e l’ingresso del giovane talento azzurro risulta decisivo. Negli ultimi minuti l’attaccante sfiora l’eurogol e il portiere compie un miracolo e salva il risultato, ma sulla respinta e con l’aiuto della traversa è Tammy Abraham a regalare il successo ai colori rossoneri e a far tirare sicuramente più di un sospiro di sollievo al tecnico Paulo Fonseca. Il Milan non convince del tutto ma ottiene la cosa più importante, i 3 punti che avvicinano sicuramente la qualificazione Champions League.