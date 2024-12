Milan, tegola per Fonseca: l’attaccante si ferma di nuovo

Altra grana per il tecnico rossonero: lo stop dell’attaccante complica i piani in un momento delicato della stagione

Non trova pace il Milan di Paulo Fonseca, che continua a fare i conti con gli infortuni in un momento cruciale della stagione. Dopo il rientro di domenica contro il Genoa, c’è un rossonero nuovamente costretto a fermarsi, lasciando il mister con l’ennesimo problema da risolvere in vista dei prossimi incontri.

La vittoria contro il Grifone, infatti, non ha portato solo segnali positivi: Noah Okafor, rientrato dopo un lungo stop, ha accusato un nuovo problema muscolare. L’attaccante svizzero ha avvertito infatti un fastidio al polpaccio, che lo terrà lontano dal terreno di gioco già da venerdì sera al Bentegodi, contro il Verona.

Milan, Okafor si ferma ancora

Ma c’è di più. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, lo stop di Okafor potrebbe rivelarsi più lungo del previsto. Il giocatore rischia di saltare anche la delicata sfida contro la Roma di Ranieri, in programma domenica prossima a San Siro. L’idea dello staff medico è quella di non forzare i tempi di recupero, con l’obiettivo di avere l’ex Basilea nuovamente a disposizione per la Supercoppa Italiana, che si giocherà a gennaio e rappresenta un appuntamento importante per il club rossonero.

La stagione dello svizzero, finora, è stata caratterizzata da troppi stop e poca continuità: un peccato per un giocatore arrivato con aspettative importanti e che non è ancora riuscito a esprimere il suo potenziale.

L’ennesima assenza complica ulteriormente i piani di mister Fonseca, e la mancanza di alternative rischia di pesare, soprattutto con un calendario così fitto. Il Milan, che sta lottando per mantenersi ai vertici della classifica, non può permettersi ulteriori passi falsi in un momento delicato della stagione in corso.

Il tecnico portoghese dovrà ancora una volta dimostrare di saper gestire le emergenze, in attesa che la situazione fisica dei suoi attaccanti migliori e che, finalmente, la fortuna inizi a girare dalla parte della sua squadra.