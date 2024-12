Milan-Tomori, è addio: pronta l’offerta della big, vertice decisivo in Arabia Saudita

Le strade di Fikayo Tomori e del Milan potrebbero separarsi presto. La big sta per mettere sul piatto l’offerta per il centrale inglese, con l’affare che potrà decollare in Medio Oriente.

L’impegno casalingo tra le big “deluse” di questo girone d’andata ormai agli sgoccioli chiude il 2024 del Milan, che a “San Siro” ospita la Roma di Claudio Ranieri. Dopo il successo di Verona, che ha permesso di tirare un sospiro di sollievo, bisogna dare continuità per evitare di ricadere in un clima cupo e di incertezza. L’incrocio con i giallorossi precede non solo l’inizio del nuovo anno, ma anche il viaggio alla volta dell’Arabia Saudita, dove i rossoneri disputeranno la semifinale contro la Juventus il prossimo 3 gennaio.

Circa 24 ore prima, però, aprirà anche la finestra di mercato invernale. Una sessione che potrebbe vedere il Milan attivo per regalare a Paulo Fonseca almeno un innesto. La zona indiziata è quella del centrocampo, reparto in cui solamente Fofana e Reijnders, in attesa del rientro a pieno regime di Bennacer, danno garanzie.

Ma chissà che una nuova opportunità di trattativa in entrata possa materializzarsi in caso di cessione di Fikayo Tomori, ai margini del progetto dell’allenatore portoghese. Al momento i margini per l’addio del centrale appaiono tutt’altro che ridotti.

Milan, Tomori al passo d’addio: i club interessati

Come recita “La Gazzetta dello Sport”, non è un mistero che Thiago Motta sia grande estimatore dell’ex Chelsea. La Juventus, dopo Kalulu, potrebbe riformare quindi la coppia protagonista dello scudetto 21/22, ma lontano da Milano. Le chance di rivedere i due con la stessa maglia aumenterebbero a dismisura specialmente qualora Giuntoli mettesse sul piatto 20/25 milioni di euro, cifra che aggraderebbe i dirigenti di via Aldo Rossi in quanto il club ha necessità di monetizzare e il calciatore, in scadenza nel 2026, non è più al centro delle gerarchie di Fonseca.

In Italia non solo la Signora, ma anche il Napoli ha chiesto informazioni. Va anche detto che, al momento, la preferenza del Milan sarebbe cedere il proprio numero 23 all’estero, in primis per evitare di rafforzare le dirette concorrenti. Attualmente Brighton, West Ham, Wolverhampton e Aston Villa sono alla ricerca di un difensore, ma molto dipenderà anche dalla volontà di Fikayo.

Se però si dovesse puntare il dito su una squadra in pole nella corsa a Tomori, quella sarebbe la Juventus. La trattativa potrebbe impennarsi ulteriormente in Arabia Saudita, dove le due squadre si ritroveranno l’una di fronte all’altro non solamente all'”Al-Awwal Park”, ma anche per discutere su un nuovo possibile avvicendamento di mercato.