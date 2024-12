Mondiali 2026, sorteggiati i gironi di qualificazione: ecco le possibili avversarie dell’Italia, due opzioni per gli azzurri

Calcio d’inizio verso i Mondiali del 2026. A Zurigo si sono svolti i sorteggi delle qualificazioni per le Nazionali Europee. Ecco le avversarie dell’Italia.

Si apre un altro capitolo nella quasi centenaria storia dei Mondiali. A Zurigo si sono tenuti i sorteggi in vista delle qualificazioni alla competizione che si terrà tra Canada, Stati Uniti e Messico tra giugno e luglio 2026. Sarà l’edizione più grande della storia, che annovererà ben 48 squadre per la prima volta. Parte oggi, quindi, la corsa al titolo conquistato poco meno di due anni fa dall’Argentina in Qatar.

La UEFA porterà ben 16 rappresentanti, 12 delle quali saranno le prime di ciascun girone più quattro squadre che saranno definite negli spareggi tra le migliori seconde. Per l’occasione si è svolto stato un sorteggio atipico, in quanto molto dipenderà dalle sorti della fase ad eliminazione diretta della Nations League, che vedrà l’Italia protagonista nei quarti di finale contro la Germania. Qualora la Nazionale azzurra, inserita in prima fascia nel sorteggio odierno, avanzerà nella competizione eliminando i tedeschi, affronterà un gruppo a quattro squadre. Viceversa, Donnarumma e compagni se la dovranno vedere con altre quattro avversarie, in un raggruppamento da cinque formazioni. Di seguito le Nazionali che potrebbero vedersela con l’Italia, che va alla ricerca del pass per i Mondiali dopo 12 lunghi anni.

Italia, ecco le possibili avversarie nel girone di qualificazione: l’esito del sorteggio

A seconda dell’esito di Italia-Germania, in programma tra il 20 e il 23 marzo 2025, gli azzurri potrebbero finire o nel gruppo A (in caso di vittoria) o, altrimenti, nel gruppo I (qualora la Nazionale di Nagelsmann accedesse alla semifinale. Nel primo dei due giorni citati, la banda di Spalletti andrebbe ad affrontare la Slovacchia, allenata dall’ex Napoli Calzona, Irlanda del Nord e Lussemburgo. Qualora venisse inserita nel girone I, gli azzurri dovrebbero vedersela con la temibile Norvegia di Erling Haaland, l’Israele, già affrontata recentemente in Nations League, l’Estonia e Moldavia.

Sorteggio che mette l’Italia nelle condizioni di fare bene, a meno di clamorose sorprese che sfortunatamente si sono verificate nelle ultime due occasioni. Sarà fondamentale tenere alta la concentrazione, specialmente nelle sfide con le avversarie della seconda fascia, una tra Slovacchia e Norvegia. Fatta eccezione per queste due pretendenti che presentano alcuni calciatori di assoluto livello, la Nazionale di Spalletti può riconquistare qualcosa che purtroppo nell’ultimo decennio si è rivelato tutt’altro che scontato.

Di seguito, infine, i due possibili gruppi:

GRUPPO A: Vincente Italia-Germania, Slovacchia, Nord Irlanda, Lussemburgo.

GRUPPO I: Perdente Italia-Germania, Norvegia, Israele, Estonia, Moldavia.