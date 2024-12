“Nessuno come il Milan”: Ibrahimovic da brividi sul club, poi rilancia sugli obiettivi stagionali

La fame di vittoria non è mai mancata a Zlatan Ibrahimović. Il senior advisor di RedBird punta in alto e fa emozionare i tifosi con le sue dichiarazioni.

L’ennesimo passo indietro della stagione del Milan non ha di certo esaltato il popolo rossonero, che vede una squadra ancora alla disperata ricerca di identità e, soprattutto, continuità, ma per il momento senza risultato. La classifica ora preoccupa. Non solo il treno scudetto si può dire ormai abbandonato, ma ora la zona Champions League dista ben nove punti.

Va trovata una quadra al più presto per evitare un’annata fallimentare, ma in casa Milan non ci si scoraggia così facilmente. Chi di partite ne ha giocate tante e vinte altrettante, come ad esempio Zlatan Ibrahimovic, può essere una fonte di ispirazione a Milanello. Lo svedese, intervistato dalla UEFA, ha mostrato piena fiducia nella società e nel gruppo squadra:

“Credo nel progetto e credo in ciò che il Milan rappresenta. Ritengo di condividere la stessa visione delle persone che ci lavorano e la stessa della proprietà, perché anche loro vogliono fare cose straordinarie. Loro puntano a fare la storia, a vincere, e quando si tratta di vincere, è lì che sento di essere vivo perché anche io voglio vincere. Faccio di tutto per vincere e non mi arrendo finché non ci riesco.”

Ibrahimovic non molla e rilancia: “Credo nel progetto Milan”

Il senior advisor di RedBird ha espresso a parole il suo legame con il club rossonero:

“Ho giocato in molti club, ma quello mi ha dato di più nella mia carriera è il Milan. Sono stato qui due volte e mi piace molto tutto quello che il Milan rappresenta. La prima volta che ho giocato al Milan, mi hanno dato molta felicità. La seconda volta mi hanno dato amore, e adesso sono io a voler dare qualcosa a loro.”

Ibra ha riconosciuto il valore di ogni componente della dirigenza:

“Ho ottimi colleghi e lavoro con persone in gamba che mi aiutano. Siamo giovani, affamati, abbiamo grandi ambizioni, abbiamo una grande visione e tutti hanno il desiderio di fare di più. Siamo semplicemente una nuova generazione che fa parte della gloriosa storia del club. Attingiamo al passato per adattarlo al presente, lo mescoliamo. Dobbiamo fare capire cosa rappresenta il Milan. Per continuare a costruire il futuro, dobbiamo ricordare a tutti cos’era il Milan in passato, perché è il passato a determinare il futuro. Siamo molto orgogliosi di fare parte di questa storia.”

Oltre ad annunciare una grande festa con tante sorprese in occasione del 125esimo anniversario della fondazione del Milan, Ibrahimovic ha elogiato due leader tecnici come Pulisic e Reijnders:

“Pulisic è il nostro Capitan America. Sta facendo benissimo, si vede che è felice. Se chiedi a qualsiasi giocatore che sta a Milano, tutti ti dicono la stessa cosa. Reijnders credo che sia il giocatore che è cresciuto più di tutti in poco tempo, perché in questi due anni abbiamo inserito molti giocatori, con profili diversi, caratteri diversi, ma lui ha avuto una crescita incredibile. In pochi lo conoscevano. Sta dimostrando di essere un profilo di alto livello. E credo che possa crescere ancora di più.”

Nonostante i problemi, Zlatan non si scoraggia e, come di consueto, punta in altissimo verso il successo, unica parola nel vocabolario del fuoriclasse svedese.