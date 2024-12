News Milan, brutte notizie dall’infermeria: 2024 finito per il rossonero?

Non arrivano notizie confortanti per il Milan sulle condizioni del rossonero. Il giocatore potrebbe essere costretto a chiudere in anticipo il suo 2024.

Poche ore all’attesissima sfida del Milan contro il Genoa di Patrick Vieira. I Rossoneri vogliono onorare nel migliore dei modi i 125 anni di storia del club e per i tifosi non può che esserci regalo più bello di una vittoria convincente. Il Diavolo ha tanta voglia di riavvicinarsi alle prime posizioni, provando così a mettersi alle spalle delle ultime ore senz’altro molto pesanti.

Seppur non si possa ovviamente parlare di gara equilibrata, sarà una sfida ricca di insidie per i ragazzi di Paulo Fonseca. Difronte ci sarà, infatti, una squadra in netta ripresa dopo l’arrivo di Vieira. I padroni di casa dovranno poi fare a meno di diversi rossoneri, con l’infermeria ricca di infortunati.

A questa già lunga lista, nelle ultime ore si è aggiunto anche Yunus Musah. Lo statunitense, sceso in campo dal primo minuto in Champions League contro la Stella Rossa, sarà costretto a saltare la gara contro il Genoa per un guaio muscolare. La sfida di questa sera, però, non sarà l’unica che probabilmente l’ex Valencia dovrà guardare dal divano.

Musah out con il Genoa per un problema muscolare: 2024 a rischio?

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, quasi certamente Musah dovrà saltare anche la sfida del prossimo venerdì contro l’Hellas Verona. La speranza di Fonseca è quella di poter riavere l’americano per il big match del 29 dicembre, l’ultimo dell’anno, contro la Roma. È chiaro, però, che le possibilità che Musah possa tornare solo nel 2025 sono molto concrete.

Una brutta notizia per Fonseca e per tutto il Milan. Nelle ultime settimane, infatti, il classe 2002 è diventato un giocatore cruciale per gli schemi del tecnico portoghese garantendo maggiore equilibrio a tutta la squadra. Nei prossimi giorni si avrà senza dubbio maggiore chiarezza sulle condizioni del rossonero, ma l’obiettivo è quello di non forzare troppo la mano per non rischiare di andare in contro a ricadute.

Questa sera, dunque, il Milan dovrà fare a meno di Musah con Chukwueze che agirà sulla corsia di destra. A centrocampo ci dovrebbero essere i soliti Fofana e Reijnders, con il baby Liberali che farà il suo debutto in prima squadra. Una scelta molto coraggiosa (non la prima) da parte di Fonseca, ma quasi obbligatoria vista le tante assenze.