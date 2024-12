News Milan, Fonseca riabbraccia il rossonero: sarà a disposizione con il Sassuolo

Importante novità ad un giorno dalla sfida di Coppa Italia tra Milan e Sassuolo. Domani sera Paulo Fonseca potrà nuovamente contare su un rossonero.

Vigilia di Coppa Italia per il Milan che dopo tre giorni dalla vittoria in campionato contro l’Empoli tornerà subito in campo. Domani, infatti, a San Siro inizierà ufficialmente il cammino in Coppa Italia dei Rossoneri. Il primo ostacolo sarà il Sassuolo di Davide Ballardini, desideroso di fare un altro scherzetto al Diavolo come già accaduto in diverse occasioni negli ultimi anni.

I tifosi rossoneri si aspettano nient’altro che una vittoria da parte della squadra. Non potranno essere tollerati altri risultati, soprattutto in una competizione che è ormai diventata un vero tabù. L’ultimo successo è datato, infatti, 2003 e sulla panchina rossonera sedeva ancora Carlo Ancelotti.

È arrivato, perciò, il momento di tornare ad alzare il trofeo e questa può essere la stagione giusta per farlo. Domani sera Paulo Fonseca attuerà comunque qualche cambio di formazione, senza però andare a stravolgere troppo la squadra. Inoltre il tecnico portoghese potrà di nuovo fare affidamento su un rossonero che aveva saltato la gara contro l’Empoli.

Okafor pronto per il Sassuolo: era out contro l’Empoli per influenza

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra i convocati ci sarà anche Noah Okafor. Lo svizzero, sceso in campo dal primo minuto in Champions League contro lo Slovan Bratislava, era invece stato assente contro l’Empoli a causa di un’influenza. Il problema è, però, alle spalle con l’ex Salisburgo che sarà quindi a disposizione per la sfida di domani.

Resta da capire se il rossonero scenderà in campo dal primo minuto o se invece partirà dalla panchina per poi entrare a partita in corso. Se lo svizzero sarà a pieno regime è probabile che possa indossare una maglia da titolare, anche per permettere a Rafael Leao di rifiatare sulla fascia sinistra.

Tra gli altri dubbi di formazione c’è poi quello relativo all’attacco. Con Alvaro Morata sicuro di sedere in panchina, in pole per una maglia da titolare c’è Tammy Abraham, con il baby Francesco Camarda che però scalpita. Probabile che Fonseca punti sull’inglese per non correre troppi rischi, per poi concedere un buono spezzone di gara nella ripresa al talentino classe 2008. L’obiettivo è, però, solo uno: portare a casa la qualificazione senza magari stancarsi più di tanto per arrivare al meglio per il big match contro l’Atalanta del prossimo venerdì.