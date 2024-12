“Non è da Milan”, l’ex rossonero non ha dubbi: sentenza netta

L’ex rossonero ha commentato il mercato estivo del Milan: duro attacco al calciatore rossonero ritenuto non adatto al contesto.

Dopo un avvio di stagione pieno di difficoltà sono iniziate le riflessioni sul mercato del Milan. Molti acquisti fatti in estate hanno infatti deluso in questi primi mesi e sotto accusa sarebbe finita la dirigenza rossonera. A commentare negativamente alcuni arrivi estivi ci ha pensato Fabio Capello, particolarmente duro contro Emerson Royal.

Fabio Capello, intervistato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, ha commentato il mercato fatto dal Milan in estate, accusando la dirigenza di non aver ascoltato l’allenatore:

Prima di chiederci sia stato più o meno indovinato, facciamoci due domande: chi ha preso le decisioni? E soprattutto, le scelte sono state fatte in accordo con Paulo Fonseca, l’allenatore? La mia impressione è che su certi acquisti, ma anche su alcune cessioni, non siano state fatte valutazioni calcistiche ponderate e men che meno siano state ascoltate le esigenze del tecnico portoghese .

L’ex allenatore rossonero ha commentato duramente soprattutto l’acquisto di Emerson Royal, ritenuto non all’altezza di una squadra come il Milan:

Emerson Royal non mi pare da Milan. È un acquisto che non avrei fatto, perché non ti migliora in una zona di campo dove avevi già Calabria, il giovane Jimenez e volendo Kalulu, che ti avrebbe fatto comodo pure da centrale. Anche io penso che servisse un terzino destro, ma se lo compri, devi salire di livello. E con il brasiliano non l’hai fatto.