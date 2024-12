“Non è soddisfatto”, cambia tutto in casa Milan: il rossonero apre alla cessione

Continua a piovere sul bagnato per il Milan. Il rossonero non sarebbe soddisfatto del suo ruolo all’interno della squadra e sarebbe pronto a fare le valigie.

Sono delle ore di totale caos quelle che stanno accompagnando il Milan alla sfida di domani sera contro il Genoa. Al termine della vittoria in Champions League contro la Stella Rossa, arrivata solo negli ultimi minuti, le durissime accuse di Paulo Fonseca hanno provocato un vero e proprio terremoto nell’ambiente rossonero.

Lo spogliatoio sembra poter implodere da un momento all’altro ed ora più che mai serve trovare una continuità di risultati sul campo per provare a rasserenare tutto. Le critiche dei tifosi sono indirizzate a diversi rossoneri e all’appello non manca di certo Fikayo Tomori. Il centrale inglese è decisamente sceso nelle gerarchie e non dà più le sicurezze di un tempo.

Tomori è scontento: potrebbe decidere di andare via

Da quando è arrivato Fonseca, l’ex Chelsea ha di fatto perso il suo posto da titolare al centro della difesa con Gabbia e Thiaw che lo hanno spedito in panchina. Nelle ultime 7 di Serie A ha totalizzato appena 11 minuti e, secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo X, l’idea di cambiare aria starebbe diventando sempre più concreta.

Non è di certo un segreto che Tomori non sia soddisfatto dell’attuale minutaggio e sarebbe pronto a dire addio al Milan se dovesse presentarsi una proposta interessante. La sensazione è che il Milan non si strapperebbe di certo i capelli: in caso di offerta adeguata la cessione potrebbe davvero arrivare.