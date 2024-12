Non solo Juve, assalto dalla Premier per Tomori: il Milan fissa il prezzo

L’ex Chelsea è ormai fuori dal progetto dei rossoneri che vorrebbero cederlo a gennaio. Nuove indiscrezioni su un interesse di un club inglese.

Fikayo Tomori non è più nei piani di Paulo Fonseca e del Milan. Il ventisettenne inglese infatti, dopo aver perso il posto da titolare, ha collezionato appena 13 minuti di gioco in Serie A dal 19 ottobre ad oggi. Un minutaggio che ovviamente non può soddisfare per l’ex Chelsea, protagonista nell’anno dello scudetto e in generale un calciatore che si è sempre dimostrato devoto alla causa del Milan.

L’amore con il tecnico portoghese non è mai sbocciato e, con la crescita di Gabbia che si è sommata all’arrivo di Pavlovic, Tomori è diventato a tutti gli effetti la quarta scelta tra i centrali del reparto arretrato. Ecco perché il difensore sta pensando seriamente ad un trasferimento nella sessione di mercato che incombe. Sa di essere un giocatore di assoluto valore e che può vantare anche una certa esperienza internazionale.

La Juventus ci sta già pensando da un po’ e non è di certo una notizia di oggi. L’infortunio di Gleison Bremer ha costretto la dirigenza bianconera a guardarsi intorno per trovare possibili sostituti all’altezza. Tomori, in questo senso, sarebbe l’ideale. Veloce, forte fisicamente e conosce già il campionato italiano.

Giuntoli avrebbe già avanzato una proposta in stile Kalulu, ovvero un prestito con diritto di riscatto. Il Milan intanto ci pensa. Rinforzare ulteriormente una diretta concorrente per le posizioni Champions non sarebbe forse la soluzione migliore e, in ogni caso, andrebbe prima trovata un’alternativa perlomeno dal punto di vista numerico.

Occhio Juve! Su Tomori piomba anche il Newcastle

Come riportato da TEAMtalk.com, anche il Newcastle sarebbe seriamente interessato all’acquisto di Fikayo Tomori. D’altronde, tutti i discorsi fatti sul valore del giocatore valgono anche in Premier League, dove tra l’altro il difensore del Milan ha già giocato prima di approdare in Italia.

Non una buona notizia per la Juventus, con i Magpies che sarebbero disposti ad aggiudicarsi il calciatore già a titolo definitivo. Il prezzo di circa 30 milioni fatto dal Milan, infatti, non spaventa affatto i bianconeri di Inghilterra che valutano Tomori su per giù allo stesso modo.

Al momento, dunque, sembra un’ipotesi piuttosto realistica che i due club possano trovare un’intesa. E anche nel giro di poco tempo. La Juventus è avvisata.