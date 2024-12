“Non sono convinto dal progetto”: Salvini storce il naso, Milan e Fonseca sotto accusa

Il vice presidente del Consiglio dei Ministri si espone sul progetto rossonero, puntando il dito contro la società: chiaro il messaggio rilasciato.

Il Milan si prepara a scendere in campo in occasione dell’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo. Manca sempre meno alla gara di San Siro che determinerà l’accesso ai quarti di finale della competizione. Dopo essere ritornato alla vittoria in campionato, i rossoneri sono chiamati a prolungare la striscia di successi ai danni dei neroverdi. Il cammino del Diavolo non sta eccessivamente scaldando i cuori dei supporters meneghini, come evidenziato dalle parole di Matteo Salvini. Il politico italiano di fede milanista ha lanciato un netto messaggio al club lombardo, definendosi poco convinto del progetto. Le sue parole fanno discutere l’intero ambiente.

Salvini punta il dito contro il club: “Acquisti non da primo posto”

Matteo Salvini è intervenuto direttamente dalla cerimonia del Gran Galà del Calcio tenutasi nella serata di ieri. Il vice presidente del Consiglio dei Ministri è stato stuzzicato sull’efficacia del progetto Milan, nei confronti de quale non si è detto estremamente soddisfatto. Di seguito quanto affermato ai microfoni di TMW:

“Se mi aspetto qualcosa di più dal progetto Milan? È ovvio che tutti i tifosi vorrebbero sempre arrivare al primo posto, non ce la fai. Solo nell’epopea berlusconiana ce l’abbiamo quasi sempre fatta. Ci sono le difficoltà, per carità di Dio, l’importante è avere un rapporto costante con i tifosi e non accontentarsi. Non voglio accontentarmi di essere quinto, sesto, settimo. Il mio obiettivo è arrivare fra i primi quattro? No. Il mio obiettivo è vincere, poi magari non ce la faccio. Però diciamo che alcuni degli acquisti degli ultimi anni, probabilmente, non erano acquisti da primo posto. Io però aspetto a fine anno”.

Chiaro il virgolettato del politico milanista che non ha esitato a lanciare un messaggio alla società. I tifosi hanno voglia di gioire per i successi che un club storico come il rossonero merita di raggiungere, ma c’è da eseguire un importante lavoro. Quest’ultimo, a detta di Salvini, non è sempre stato efficace ma resta la fiducia nei confronti della squadra. Lo stesso Salvini si è anche espresso su Fonseca, posticipando qualsiasi tipo di commento verso il tecnico portoghese che preferisce lasciar lavorare, prima di giudicare. Il Milan deve rialzare la testa e puntare all’obiettivo massimo in tutte le competizioni, a partire proprio questa sera dalla Coppa Italia.