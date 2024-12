Nuovo bomber Milan, colpo di scena: Cardinale lo ha pescato in Brasile

In casa Milan si pensa al mercato. Il club rossonero lavora al futuro ed avrebbe messo nel mirino un nome nuovo.

Tanti i problemi per il Milan di Paulo Fonseca e il club rossonero sta vivendo tanti alti e bassi nel corso di questa stagione. La società sta vivendo alcune difficoltà e insieme al tecnico si cerca una soluzione. Si potrebbe pensare al mercato per correre ai ripari, magari già nella sessione di calciomercato invernale.

Uno dei principali problemi per il club rossonero è l’attacco: Morata ieri ha segnato ma sta avendo un rendimento inferiore alle attese, per Abraham e Jovic il futuro sembra essere segnato. L’inglese difficilmente verrà riscattato, complice un ingaggio importante e un Milan che cerca giocatori più finalizzatori. Jovic invece partirà, probabilmente a costi esigui già a gennaio. La società rossonera non può aspettare Camarda, il classe 2008 è troppo giovane per avere sulle spalle l’attacco rossonero e ha bisogno di almeno un’altra stagione nella squadra NextGen.

La società negli ultimi mesi e in generale da quando è arrivato Cardinale ha un profilo ben delineato. Sul mercato cerca giovani talenti, calciatori in rampa di lancio a prezzi non altissimi. Si è parlato del giovane Mastantuono del River Plate ma nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo, direttamente dal Brasile.

Colpo Milan, nome a sorpresa per l’attacco

I colleghi di Fichajes.net hanno accostato un nuovo nome all’attacco del Milan. Secondo il portale iberico il club rossonero sarebbe interessato al giovane talento del Corinthians Yuri Alberto, 23enne con grandi qualità tecniche e realizzative; sul giocatore ci sarebbero diversi club europei e in Italia anche la Juve di Cristiano Giuntoli avrebbe attenzionato il calciatore.

Yuri Alberto è un nome di grande qualità, Giuntoli ha sempre fiuto per i calciatori di questo calibro e il Milan è pronto alla sfida. Insomma Juventus e Milan potrebbero sfidarsi sia per un posto in Champions che per il calciatore verdeoro e non è da escludere un assalto già a gennaio. Infatti il futuro di Jovic è segnato e l’obiettivo del Milan è sostituirlo con il giovane talento.

Una tipologia di attaccante diverso rispetto a Morata e Abraham, più tecnico e magari più idoneo a ciò che cerca Paulo Fonseca. Un profilo a sorpresa ma la possibilità di risolvere la soluzione all’attacco rossonero, la società valuta il da farsi ma occhio al colpo a sorpresa in attacco.