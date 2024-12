Nuovo difensore per Fonseca: prende il posto di Tomori

La partenza del difensore inglese costringe i rossoneri ad intervenire nel reparto difensivo. E Moncada ha già individuato il nuovo centrale

Il Milan si candida ad essere protagonista nel prossimo calciomercato. Le difficoltà avute in questa prima parte di stagione dovrebbero portare i rossoneri a fare una piccola rivoluzione. In questo momento la priorità è rappresentata da un vice Hernandez, ma in dirigenza ci si sta muovendo anche per coprire eventuali partenze. Tra i giocatori in uscita c’è sicuramente Tomori e per questo motivo non è da escludere che Fonseca dalla sessione invernale possa avere un nuovo centrale.

Stando all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe già individuato il sostituto di Tomori. Si tratta di un profilo giovane e destinato ad una carriera importante. Una sorta di nuovo Kalulu vista la sua abilità anche di agire come terzino destro. Una ipotesi di calciomercato al vaglio della dirigenza rossonera e una accelerazione ci sarà solo in cado di partenza del difensore inglese.

Calciomercato Milan: scelto il difensore, è il nuovo Kalulu

L’idea di prendere un difensore è nata dopo le voci di una possibile partenza di Tomori. L’inglese sembra essere ormai un promesso sposo della Juventus e in società si sta ragionando su come sostituirlo. Al momento l’ipotesi principale è quella di un difensore giovane e sul quale magari costruire il reparto del futuro. E c’è un nome in pole position e presto la trattativa è destinata ad entrare nel vivo per capire le possibilità di chiudere il colpo.

Il Milan avrebbe individuato in Mosquera del Valencia il giusto sostituto di Tomori in questo calciomercato. Il classe 2004 ha un contratto in scadenza nel 2026 e questo rende la trattativa leggermente più semplice. Non sarà assolutamente facile convincere il club spagnolo a lasciarlo andare considerata anche la sua importanza nella squadra. Ma i rossoneri proveranno a strappare il sì per dare il giocatore a Fonseca.

Ad oggi la valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra che il Milan difficilmente sborserà per Mosquera. Possibile, quindi, una formula del prestito magari con diritto o obbligo. I ragionamenti sono in corso e i dubbi saranno sciolti solamente dopo la partenza di Tomori in direzione Juve.

Mercato Milan: Tomori verso la Juventus

L’arrivo di Mosquera è destinato a dare il via libera all’operazione Tomori–Juventus. I bianconeri sperano di poter chiudere subito dopo la Supercoppa. Per il momento il Milan frena, ma aver trovato il sostituto potrebbe portare ad una svolta in quella trattativa.