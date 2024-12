Nuovo scambio tra Milan e Roma dopo Saelemaekers-Abraham: l’intreccio di mercato ha dell’incredibile

Nuovo clamoroso intreccio di mercato tra Milan. Dopo Saelemaekers-Abraham, un altro scambio potrebbe prendere piede tra le due società.

Come ad ogni tramonto dell’anno è tempo di bilanci, sul campo ma non solo. Dopo oltre quattro mesi di stagione, si può tracciare una prima valutazione sull’impatto che i nuovi acquisti dell’estate rossonera hanno avuto nell’ambiente Milan. Fino ad ora non si può dire che i neo arrivati abbiano inciso in positivo nella causa del Diavolo. Al momento l’unico promosso è Youssouf Fofana, presenza fondamentale in mezzo al campo che unisce quantità a qualità.

Rimandato, invece, Alvaro Morata, fermato a più riprese dagli infortuni, mentre devono fare molto di più Pavlovic, Emerson Royal e Abraham. L’attaccante, in particolare, è stato l’ultimo colpo di mercato dell’ultima finestra ma, a parte le prime gare convincenti, non si può dire che l’inglese sia stata una risorsa imprescindibile in zona gol. Cinque reti in 18 apparizioni stagionali sono un bottino un po’ magro, che Tammy dovrà migliorare nei prossimi mesi per assicurarsi la permanenza al Milan.

Dello scambio che ha visto protagonista anche Saelemaekers ne sta beneficiando maggiormente la Roma. Il belga, nonostante il problema fisico, è rientrato alla grande e Ranieri vorrebbe confermarlo. Potrebbe così aprirsi uno scenario “intrecciato”.

Milan-Roma, nuovo scenario di mercato: Saelemaekers protagonista

Per acquistare a titolo definitivo l’ex Anderlecht, la società giallorossa potrebbe mettere sul piatto una nuova proposta di scambio che, questa volta, potrebbe coinvolgere Bryan Cristante, in base a quanto annunciato dall’edizione odierna di “Tuttosport“. Un’opzione che potrebbe accontentare il Diavolo, che è alla ricerca di un mediano per far rifiatare Fofana e Reijnders, attendendo il recupero a pieno regime di Ismael Bennacer.

Cristante darebbe maggiori garanzie a centrocampo, contando il fatto che l’ex Atalanta ha già respirato l’aria di Milanello. Per lui cinque anni nelle giovanili, di cui uno in prima squadra. Da allora Bryan ha girato parecchie piazze, andando addirittura in prestito al Benfica, conquistando anche il titolo di campione d’Europa con l’Italia. Il suo sarebbe un innesto da “usato sicuro”, favorito dal fatto che, al contrario dei suoi predecessori, Ranieri non ritiene il numero 4 un elemento imprescindibile.

Qualora la dirigenza rossonera declinasse la proposta del dt Ghisolfi, la Roma potrebbe comunque decidere di tenere Saelemaekers, che il Milan è disposto a vendere solo ad una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro. Chissà che il big match di domani non sarà l’occasione giusta per discutere di un nuovo capitolo di scambi tra la Lupa e il Diavolo.