Pato può tornare al Milan! Clamorosa conferma, i dettagli

Clamoroso Milan, Pato potrebbe tornare in rossonero: l’indiscrezione è stata confermata dallo stesso calciatore, tutti i dettagli

Sono giorni di grande tensione in casa Milan. Quella di domenica, a San Siro, doveva essere una bella festa per celebrare i 125 anni di storia del club rossonero; invece, si è trasformata in una serata da incubo.

I tifosi, dopo il pareggio col Genoa, hanno iniziato la loro contestazione, proseguita poi il giorno dopo in occasione della cena aziendale del club.

Nel mirino dei sostenitori rossoneri c’è soprattutto la proprietà, accusata di non avere ambizione.

Della serata di domenica però si possono salvare quei dieci minuti di grande emozione con la sfilata delle grandi Legends del club e fra queste c’era anche Alexandre Pato.

Il brasiliano è arrivato a Milano con qualche giorno di anticipo, è andato in visita a Milanello e ha documentato tutto sul suo profilo Instagram con foto e video.

Dietro a questa visita, però, potrebbe esserci dell’altro. Molto altro.

Pato torna al Milan? Il messaggio non lascia spazio a dubbi

MilanPress.it ha parlato di una possibilità di ritorno di Pato al Milan: l’attaccante brasiliano, che non gioca una partita ufficiale da un anno, sarebbe pronto a tornare a Milano per vestire i colori della maglia rossonera.

Indiscrezione che ha trovato immediatamente una clamorosa… conferma.

Pato, che è sempre molto attivo sui social, ha commentato il post dei colleghi di MilanPress.it scrivendo “Sei mesi” e l’emoticon degli occhi a cuore.

Insomma, un commento che vale più di ogni conferma: Pato e il Milan stanno pensando ad un clamoroso ritorno. Con questo non vuol dire che si farà sicuramente, ma è un’idea forte.

Come abbiamo detto, il brasiliano non gioca una partita ufficiale da tanto tempo. Dopo l’esperienza all’Orlando City, dove ha giocato anche Kakà, l’attaccante era tornato in Brasile per vestire la maglia del San Paolo.

A fine stagione, però, il suo contratto non è stato rinnovato e adesso Pato è svincolato.

Le sue condizioni fisiche non sono delle migliori, quindi potrebbe aver bisogno di tempo per rivedere il campo.

Un suo ritorno però sarebbe sicuramente accolto in maniera positiva dai tifosi, che rivedrebbero in lui un po’ di quel vecchio Milan che purtroppo non esiste più.

Il suo sarebbe un ritorno in pieno stile Adriano Galliani, che aveva riportato in rossonero dopo le cessioni anche Kakà e Shevchenko.