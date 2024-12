Rinnovo Theo Hernandez, contatti in corso: il Milan ora ha deciso

Il terzino del Milan Theo Hernandez vive un momento piuttosto difficile. Intanto arrivano importanti novità anche in chiave rinnovo.

Il Milan ha perso ancora in questa stagione e lo ha fatto in una gara – quella di Bergamo – che poteva davvero cambiare le sorti della stagione rossonera. Una vittoria poteva cambiare molto in chiave classifica ma è arrivata una sconfitta ed anche piuttosto meritata. Uno dei protagonisti in negativo è sicuramente il terzino francese Theo Hernandez, autore di una prova no.

Sul gol di De Ketelaere il belga stacca sul francese, ci sarebbe l’episodio della spinta ma Theo salta comunque in ritardo e quello non è l’unico errore della gara. Uno dei momenti che spiega la situazione di Theo è al 90 minuto quando il giocatore perde palla e manda Retegui in porta, il solo Maignan evita il tris. Errori in difesa e poca roba in attacco, non va bene per chi viene considerato da molti come il miglior terzino al mondo.

Intanto arrivano novità in chiave rinnovo. Theo Hernandez ha il contratto in scadenza a Giugno 2026 e la società vuole chiudere il discorso il prima possibile; il giornalista Luca Bianchin ha fatto il punto sul mercato ed ha spiegato la situazione del giocatore transalpino. I prossimi mesi saranno decisivi.

Futuro Theo Hernandez, le ultime sul calciatore

Secondo quanto riporta Bianchin il Milan e l’entourage di Theo Hernandez si sono incontrati negli ultimi giorni ed hanno parlato del futuro del giocatore. Le parti – sottolinea il giornalista – sono ad un bivio e lui mediante i social ha spiegato: “Il contratto di Theo scade nel 2026 e siamo al bivio, rinnovare o vendere. Il problema al 99 % si porrà in estate a meno che il Milan non rinnovi prima” e di certo le prestazioni di Theo Hernandez non aiutano affatto.

Il calciatore infatti è finora protagonista di una stagione deludente, in molti sottolineano che Theo ha sbagliato quasi tutte le gare ed anche in Nazionale non ha brillato, i tifosi ricordano la brutta prestazione recentemente contro Israele. Il giocatore ha grosse richieste e di certo questo rendimento non aiuta il rinnovo, la possibile scelta di cedere il capitano rossonero ora non è utopia, anzi affatto. Il Milan attende ed anche i tifosi recentemente hanno criticato il giocatore.

Il futuro di Theo è al bivio, nei prossimi mesi si deciderà se ci sarà il rinnovo oppure la cessione e la seconda opzione appare sempre più verosimile.