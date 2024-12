Salah al Milan: annuncio improvviso, i tifosi sognano

Momo Salah è in scadenza con il Liverpool e per lui si parla di un addio al termine della stagione. C’è una notizia che fa esultare i tifosi rossoneri

Il Milan vuole sognare in grande e per farlo ha bisogno di acquisti di un certo spessore. L’idea da parte dei rossoneri è quella di alzare il livello della rosa a partire dalla prossima stagione e quindi si sta pensando a come migliorare la rosa a disposizione di Fonseca o del tecnico che arriverà la prossima stagione. In queste ultime ore c’è un nome che sta facendo sognare i tifosi del club meneghino e si tratta di Momo Salah.

L’egiziano ex Roma è in scadenza con il Liverpool e per il momento non si parla assolutamente di rinnovo. L’ipotesi Milan è più una suggestione di calciomercato che altro, ma in queste ore è arrivato un annuncio che fa sognare i tifosi rossoneri. Naturalmente la strada fino alla prossima estate è molto lunga anche se non possiamo escludere che alla fine si possa pensare ad un tentativo per sondare meglio il terreno.

Calciomercato Milan: suggestione Salah, annuncio improvviso

Il nome di Salah resta una ipotesi per diverse squadre italiane visto il contratto in scadenza e le difficoltà a rinnovare con il Liverpool. Si è parlato molto della possibilità di un ritorno in Serie A e anche di Juventus, ma non è da escludere che anche il Milan ci possa fare un pensierino per capire meglio la fattibilità di questa operazione.

Stando a quanto riferito da Pellegatti, Salah potrebbe essere il nome giusto per riempire San Siro. Poi se si guarda ai 20 milioni di ingaggio si capisce come la trattativa in questo momento non è assolutamente fattibile e l’ipotesi di un suo approdo al Milan durante il calciomercato estivo sembra essere molto remota. Ma mai dire mai nel calcio e non è da escludere che ci possa comunque essere un tentativo per valutare meglio la situazione.

La strada comunque è molto lunga per giugno e l’ipotesi Salah al Milan rischia di restare solamente una idea di calciomercato. Poi naturalmente non possiamo escludere nulla e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire come si evolverà la situazione e se si potrà oppure no arrivare alla tanto attesa fumata bianca.