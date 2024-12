Scambio tra Milan e Juventus: la decisione è stata presa

Il Milan e i bianconeri alle prese con vari possibili scambi, arriva la scelta finale su una delle operazioni in ballo tra i due club

Appuntamenti calcistici tutti da non perdere, a rotta di collo, in questa seconda parte di festività natalizie. I motivi di interesse per gli appassionati non mancheranno di certo, tra i vari match in campo e l’inizio del calciomercato invernale. Dopo il weekend di campionato, ci si gioca il primo trofeo della stagione, con la Supercoppa italiana in Arabia che vedrà affrontarsi Inter, Atalanta, Milan e Juventus. Particolarmente significativo per tanti motivi l’incrocio in semifinale tra i rossoneri e i bianconeri.

Per le squadre di Fonseca e Thiago Motta, che in modi diversi, nonostante un buon potenziale, hanno manifestato delle difficoltà, l’occasione di giocarsi un trofeo prestigioso e provare a dare una svolta positiva alla stagione. Per le due dirigenze, quella di confrontarsi direttamente in vista del mercato e provando a imbastire diverse operazioni, cercando una quadra che possa accontentare le rispettive esigenze.

Il dibattito su quanto potrebbe accadere sull’asse tra Milano e Torino è aperto e ci sono varie soluzioni che potrebbero essere varate. Sono già stati ipotizzati numerosi scambi, per uno dei quali arriva già un verdetto importante.

Milan, Fagioli più lontano: la destinazione del centrocampista della Juventus

Una delle pedine che potrebbe cambiare maglia da qui a qualche giorno è Nicolò Fagioli. Il centrocampista appare fuori dai piani di Thiago Motta e potrebbe rientrare nell’affare Tomori. Ma le ultime indiscrezioni sembrano indirizzarlo altrove, in Serie A.

Stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, infatti, lo stesso Fagioli avrebbe dato priorità al Napoli. In azzurro, Conte e Manna lo vorrebbero quanto prima. Si parla di un prestito con obbligo di riscatto per complessivi 25 milioni di euro. Operazione che accontenterebbe le richieste della Juventus e la volontà dei partenopei di dilazionare l’investimento in due tranches.

Milan e Juventus, dialoghi aperti per Tomori: gli scenari

Il discorso Tomori rimane comunque aperto tra Milan e Juventus, con diversi scenari possibili. Una alternativa di scambio potrebbe essere Danilo, difensore che per esperienza e carisma piacerebbe molto a Fonseca.

La sensazione, comunque, è che l’orientamento del Milan sia quella di effettuare eventuali operazioni con la Juventus in maniera slegata da Tomori. Per il quale c’è una valutazione da 25 milioni di euro. Se pure l’inglese è fuori dai piani del Diavolo, si vuole evitare un altro ‘favore’ ai bianconeri come avvenuto per Kalulu. Sulla formula dell’affare, si ragionerà approfonditamente da ambo le parti.