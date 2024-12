Scaroni risponde a Fonseca, caos Milan: arriva la sentenza su De Ketelaere

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha risposto dopo le polemiche nel post partita di Milan Atalanta. Ancora brutte notizie per Fonseca.

Un periodo difficile per il Milan e soprattutto per il tecnico Paulo Fonseca. L’allenatore è apparso piuttosto nervoso dopo la sconfitta contro l’Atalanta ed ha attaccato in maniera plateale l’arbitraggio del match, specialmente per il primo gol degli orobici, nato da una presunta spinta di De Ketelaere ai danni di Theo Hernandez.

Ognuno sembra avere la propria opinione e per parte degli arbitri il contrasto non era falloso con il belga che sarebbe saltato prima del rivale e avrebbe preso cosi posizione. Se nel post gara era stato Alvaro Morata a sottolineare la prova della squadra più che l’arbitraggio, ora ci ha pensato direttamente Paolo Scaroni, attuale presidente del Milan.

Milan, Scaroni è chiaro: arriva il messaggio a Fonseca

Intervenuto al suo arrivo agli ingressi degli uffici della serie A il presidente del Milan Paolo Scaroni ha lanciato un messaggio chiaro e ha risposto a Fonseca sul caso arbitri. Ecco le sue parole ai cronisti:

“Il fallo di De Ketelaere su Theo Hernandez? Quella è una cosa che decide l’arbitro, io non opino mai su quello che decidono gli arbitri“, facendo capire di conseguenza il suo pensiero e dando una risposta secca a Fonseca. Parola al campo e non a quello che succede nel post gara, la risposta della società è netta. Ora Fonseca deve rispondere sul campo, a partire dal match di Champions League contro la Stella Rossa.